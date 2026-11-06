Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ha anunciado su convocatoria de 28 jugadores para los últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Dinamarca y Gales. La lista incluye siete caras nuevas y los debuts absolutos del lateral derecho del FC Porto Alberto Costa y del delantero del Monza Gustavo Varela, que atraviesa un buen momento de forma.

Anuncios

Jesus anuncia la convocatoria para los últimos partidos de la fase de grupos

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ha anunciado su convocatoria de 28 jugadores para los dos últimos partidos del grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA. Portugal recibirá a Dinamarca en Braga el 14 de noviembre y después viajará a Cardiff para enfrentarse a Gales el 17 de noviembre.

Con la clasificación para los cuartos de final ya asegurada junto a España, el principal objetivo de Portugal es confirmar el primer puesto del grupo.

La convocatoria tiene una importancia especial, ya que es la primera desde la retirada de la selección del legendario capitán Cristiano Ronaldo.

Costa y Varela reciben su primera convocatoria

Las principales novedades son el lateral derecho Alberto Costa, del FC Porto, y el delantero Gustavo Varela, del Monza, convocados por primera vez con la selección absoluta. Varela llega en un gran momento de forma: encabeza la tabla de goleadores de la Serie A con nueve tantos.

Anuncios Anuncios

«En comparación con la última convocatoria, hay siete jugadores nuevos», explicó Jesus sobre los cambios.

Related Topics

«Queremos valorar el rendimiento que han mostrado en sus respectivos clubes, que consideramos merecedor de una convocatoria con la selección absoluta. Cinco de estos jugadores formaban parte anteriormente de la selección sub-21. Retomando las palabras de Cris [Cristiano Ronaldo], queremos centrarnos en la renovación y el futuro de la selección».

La lista de convocados y los regresos destacados

La lista de 28 jugadores también incluye el regreso de varios futbolistas, entre ellos Antonio Silva, Mateus Fernandes y Carlos Forbs, además de jóvenes talentos como Rodrigo Mora y Geovany Quenda.

Anuncios

Porteros: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.

Defensas: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Renato Veiga, Tomas Araujo, Antonio Silva, Goncalo Inacio, Nuno Tavares.

Anuncios

Centrocampistas: Ruben Neves, Joao Palhinha, Mateus Fernandes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

Delanteros: Pedro Neto, Francisco Trincao, Rafael Leão, Geovany Quenda, Carlos Forbs, Joao Félix, Goncalo Ramos, Fábio Silva, Gustavo Varela.

Anuncios

Sanción, lesiones y próximos partidos en Braga y Cardiff

Jesus tendrá que afrontar varias ausencias destacadas en los próximos encuentros. Francisco Conceicao está sancionado tras su expulsión ante Noruega, mientras que Nuno Mendes se pierde los partidos por lesión.

Joao Cancelo figura en la convocatoria pese a estar sancionado para el primer partido, contra Dinamarca, por lo que estará disponible para el viaje a Gales.

Anuncios

Portugal intentará integrar sin dificultades a los nuevos convocados mientras pone fin a una destacada fase de grupos.