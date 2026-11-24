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La sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo de este martes sobre el título de la Copa Africana de Naciones ha consolidado una tendencia negativa para Marruecos: sus derrotas consecutivas en litigios ante el TAS.

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Por tercera vez en siete años, los pasillos del Tribunal de Arbitraje Deportivo internacional, en la ciudad suiza de Lausana, se convierten en una estación decisiva que tumba las apuestas de los clubes y las selecciones de Marruecos en sus grandes litigios continentales.

El mazazo del Wydad ante el Espérance

El primer golpe tiene que ver con la final de la Liga de Campeones de la CAF de 2019, que enfrentó al Wydad marroquí con el Espérance tunecino.

La crisis comenzó el 31 de mayo de 2019 en el estadio Olímpico de Radès, en la vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF entre el Espérance Sportive de Tunis y el Wydad Athletic Club, después de que la ida en Rabat terminara en empate (1-1).

En el minuto 59, con el Espérance por delante por 1-0, el árbitro gambiano Bakary Gassama anuló un gol del Wydad por fuera de juego, y entonces todos descubrieron que el videoarbitraje (VAR) no funcionaba.

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Los jugadores del Wydad se negaron a continuar el partido sin que se revisara la jugada, y el árbitro dio por terminado el encuentro alrededor de hora y media después, considerando que el equipo marroquí se había retirado.

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Aunque el Comité Ejecutivo de la CAF decidió que el partido se repitiera en campo neutral, tanto el Espérance como el Wydad recurrieron ante el TAS.

El 31 de julio de 2019, el tribunal anuló la decisión de repetir el partido por falta de competencia del Comité Ejecutivo y remitió el expediente a los órganos competentes, que dieron el título al Espérance.

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La historia terminó en septiembre de 2020, cuando el TAS dictó su sentencia definitiva: rechazó el recurso del Wydad y confirmó oficialmente el título del Espérance.

La crisis de la camiseta en la semifinal de la Copa Confederación

Aquella eliminatoria enfrentaba al USM Alger argelino y al RS Berkane marroquí. La chispa saltó cuando las autoridades argelinas retuvieron en el aeropuerto Houari Boumediene las camisetas del equipo marroquí porque incluían el mapa completo de Marruecos. Eso provocó la suspensión de los partidos de ida y vuelta, ya que el RS Berkane se mantuvo firme con su camiseta oficial aprobada por la CAF, y los órganos de la Confederación Africana decidieron dar por perdidos al USM Alger ambos encuentros por 3-0.

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La Federación Argelina y el USM Alger acudieron al TAS para demandar a la CAF, al RS Berkane y a la Real Federación Marroquí de Fútbol. El 26 de febrero de 2025, el tribunal deportivo admitió el recurso argelino en la forma y en el fondo en lo relativo a que la camiseta vulneraba los reglamentos de la FIFA y de la CAF, que prohíben los símbolos políticos, y anuló la decisión de la CAF que había aprobado aquellas camisetas. Así, la parte argelina ganó la batalla legal y organizativa, aunque se mantuvieron los resultados deportivos de una competición que ya había concluido.

Pese a que el resultado se mantuvo, el USM Alger y la Federación Argelina celebraron una sentencia que les dio la razón sobre la camiseta del equipo marroquí, origen de toda la crisis.

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La final de la Copa Africana de Naciones 2025

La serie alcanzó su punto álgido el 24 de noviembre de 2026, a raíz de lo ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones 2025, disputada en Marruecos el 18 de enero de 2026 entre la selección marroquí y la senegalesa.

Aunque Senegal ganó sobre el césped (1-0), el partido vivió una enorme tensión y una retirada temporal de los Leones de la Teranga en protesta por la decisión del árbitro de conceder un penalti a Marruecos, antes de que se reanudara el juego.

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Después de que el Comité Disciplinario de la CAF se limitara a imponer sanciones económicas y administrativas, el Comité de Apelación intervino para dar un vuelco a la situación y otorgar el título a Marruecos en los despachos.

La Federación Senegalesa presentó un recurso urgente ante el TAS contra la CAF y, tras varias sesiones de deliberación en Lausana, el tribunal anuló la decisión del Comité de Apelación por irregularidades de procedimiento y restableció la resolución del Comité Disciplinario, de modo que validó oficialmente el resultado del campo (1-0) y devolvió la Copa Africana de Naciones a Senegal.