El exjugador del Barcelona habló sobre la situación del brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, asegurando que sufre enormemente desde hace varios meses.

Vinicius no está pasando por su mejor momento, y las críticas dirigidas a su rendimiento han comenzado a aumentar. El delantero brasileño está muy lejos de aquel jugador que marcaba la diferencia y que anteriormente había consolidado su posición como uno de los futbolistas más decisivos del mundo.

Samuel Umtiti, exdefensa del Barcelona, fue muy sincero, pues no ocultó su preocupación por la situación del jugador brasileño.

Umtiti declaró a la emisora "RMC": "¡Me da pena por él! No está en su mejor forma desde hace meses. Sufre en los últimos toques y desperdicia muchas ocasiones. Ya no representa aquella presencia aterradora".

Próximos partidos ATM Primera División 15:00 BAR

El exjugador francés insinuó que las raíces de este bajón podrían remontarse a la decepción que sintió tras perder la carrera por el Balón de Oro de 2024.

Umtiti agregó: "Se ha visto muy afectado desde que no ganó el Balón de Oro. Es difícil recuperar esa chispa que Vinicius tenía antes", expresando su convicción de que el jugador brasileño ha perdido gran parte de aquella cualidad que hacía que los rivales lo temieran en el campo.

Por su parte, Predrag Mijatovic, exjugador del Real Madrid, también considera que Vinicius está muy lejos de su nivel habitual.

Cree que el aumento de la competencia y la presión afectan negativamente a su rendimiento, ya que afirmó: "Antes no tenía una competencia real por su puesto, pero ahora sí la hay, y eso se nota con claridad. Juega bajo mucha presión, pues quiere ser decisivo en cada momento, y actualmente está muy lejos de su mejor nivel".

Aun así, Mijatovic sigue confiando en la capacidad del jugador para volver, pues declaró a la emisora "Cadena SER": "Creo que necesita tranquilidad. La temporada todavía es larga, y si se centra en mejorar, sin duda podrá volver a ser un jugador decisivo de nuevo".

Mijatovic también señaló que José Mourinho podría ser el entrenador adecuado para afrontar esta situación.