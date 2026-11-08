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La reciente mala racha del Manchester City ha suscitado preocupación en toda la Premier League. Gary Neville sugiere que las batallas legales del club fuera del campo empiezan por fin a pasar factura psicológica a la plantilla. Tras la decepcionante derrota por 3-1 ante el Nottingham Forest, el excapitán del Manchester United cree que resulta imposible seguir ignorando el constante revuelo en torno a posibles sanciones.

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El City tropieza ante el Forest y el Arsenal amplía su ventaja

El equipo de Enzo Maresca sufrió una dolorosa derrota por 3-1 a domicilio ante el Nottingham Forest el sábado, un nuevo y duro golpe para su temporada 2026-27. El City se encuentra ahora a seis puntos del Arsenal, actual líder de la Premier League y vigente campeón.

Este reciente bajón de forma contrasta con el formidable inicio de temporada del City. El conjunto de Mánchester parecía imparable al principio, con siete victorias consecutivas en sus siete primeros partidos de liga, antes de su repentina caída de rendimiento.

Neville señala las distracciones extradeportivas

Tras el pitido final, Neville declaró a NBC Sports que la incertidumbre persistente en torno a posibles sanciones severas probablemente esté pesando mucho en el vestuario. Ante el intenso escrutinio público al que está sometido el club, el comentarista considera que la situación se ha convertido en un importante obstáculo psicológico.

«Es de lo que todo el mundo habla en casa desde hace aproximadamente un mes, y a esos jugadores les estarán preguntando constantemente: “¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué pasará si descienden? ¿Te quedarás?”», afirmó Neville. «Imagina que tu familia tiene que soportar eso y que tus agentes piensan continuamente en ese tipo de cosas. Así que no se puede descartar que sea un factor que empiece a afectarles».

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El excapitán del Manchester United señaló, no obstante, que el City debe mejorar su rendimiento sobre el terreno de juego: «Si pierdes uno o dos partidos, puedes empezar a verlo como una excusa, pero tienen que jugar mejor, tienen que competir en los partidos y asegurarse de mejorar sobre el campo, tanto desde el punto de vista táctico como físico.

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«Pero sí creo que está teniendo cierta repercusión, simplemente por el peso de toda la atención mediática que han recibido en las últimas cuatro a seis semanas».

Maresca lamenta la falta de intensidad

Mientras Neville apuntó a las presiones externas, Maresca se centró en las carencias físicas de su equipo. Tras el partido, el técnico del City fue muy crítico con la entrega de la plantilla durante los primeros 45 minutos en el City Ground.

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«En la primera parte, cuando no igualas la intensidad y pierdes todos los duelos, es difícil», explicó el italiano. «Luego, cuando queremos reaccionar, ya es demasiado tarde. En este tipo de partidos hay que igualar la intensidad y ganar los duelos; de lo contrario, siempre es complicado».

Maresca admitió que su equipo se complicó enormemente las cosas tras un pésimo comienzo. «En la primera parte no estuvimos a la altura en los duelos ni en las segundas jugadas. Los perdimos todos», añadió. «Luego, cuando intentamos reaccionar, íbamos perdiendo 2-0 y, en el fútbol, eso siempre es complicado».

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Aumenta la presión sobre los hombres de Maresca

El City debe encontrar ahora la manera de frenar su mala racha antes de que la distancia con el Arsenal aumente aún más. Con la amenaza de sanciones severas, incluido el descenso, tras haber sido declarado culpable de 114 infracciones de las normas, la plantilla afronta una enorme prueba de fortaleza mental.

Maresca exigirá una reacción física inmediata en los próximos partidos. Dejarse más puntos por el camino no solo perjudicaría sus aspiraciones al título, sino que también intensificaría la incesante presión externa en torno al futuro del club a largo plazo.