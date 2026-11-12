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Harry Maguire le ha dicho a Michael Carrick que «siempre será una leyenda» después de que el Manchester United destituyera a su entrenador el jueves por la mañana. El United ocupa el 18.º puesto de la Premier League, con solo ocho puntos en sus primeros 10 partidos. Es su peor inicio de temporada en competiciones nacionales en 40 años y ahora está previsto que Mauricio Pochettino se haga cargo del banquillo de Old Trafford.

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Maguire envía un mensaje a Carrick tras su destitución

Carrick fue destituido tras una pésima racha de resultados, apenas unos meses después de firmar en verano un contrato de dos años. El Manchester Evening News informa de que varios jugadores del primer equipo han enviado desde entonces mensajes de apoyo a su antiguo entrenador, entre ellos Maguire.

El defensa publicó en Instagram una fotografía en la que aparecía junto a Carrick y escribió: «Siempre serás una leyenda. Respeto. Gracias». El jugador de 33 años había sido una pieza clave en los planes de Carrick y disputó los 10 partidos del United en la Premier League esta temporada.

El peor inicio en 40 años le cuesta el puesto a Carrick

Maguire y sus compañeros no lograron revertir la mala racha, y la directiva del club decidió que había llegado el momento de hacer un cambio. El United anunció la noticia en un comunicado el jueves por la mañana: «El Manchester United confirma que Michael Carrick ha dejado su cargo de entrenador del primer equipo masculino».

El comunicado añadió: «Michael regresó al club en enero y llevó al equipo al tercer puesto de la Premier League al ganar 12 de los 17 partidos restantes de la temporada 2025/26, sumando más puntos que ningún otro equipo de la liga durante ese periodo».

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El United ensalza a Carrick como leyenda del club

Las palabras de Maguire coincidieron con el homenaje del propio club, cuyo comunicado continuaba: «Tras un inicio de temporada decepcionante, el club ha llegado a la conclusión, extremadamente difícil, de que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos. Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United».

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El texto proseguía: «Al igual que hizo como jugador, durante esta nueva etapa en el club ha mostrado los más altos niveles de dedicación y profesionalidad. Su liderazgo y sus logros de la temporada pasada siempre serán recordados con cariño. El club tiene la intención de nombrar a un sucesor permanente lo antes posible».

Pochettino se perfila como sustituto de Carrick

Pochettino se perfila como sustituto de Carrick y, según se afirma, el United ha alcanzado un principio de acuerdo, aunque todavía no se ha confirmado nada. El club tendrá que pagar 7,4 millones de libras para liberarlo de su contrato con Estados Unidos, vigente hasta 2030.

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Se espera que permanezca en el cargo para los partidos de cuartos de final de la CONCACAF contra Haití, en Miami el sábado y en Cincinnati el miércoles, antes de viajar al Gran Mánchester.