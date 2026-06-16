Kylian Mbappé, estrella de Francia, volvió a destacar en el Mundial.

Mbappé fue titular ante Senegal este martes en el estadio MetLife, en la primera jornada del Grupo I, que también integran Irak y Noruega.

Según «Stats Foot», es el único que ha jugado todos los partidos de Francia desde 2018.

La selección ha jugado 15 partidos: 7 en 2018, 7 en 2022 y 1 en la actual edición, siempre con la estrella del Real Madrid y exjugador del París Saint-Germain en el campo.

Llevó a Francia a las dos últimas finales: título en 2018 ante Croacia y derrota frente a Argentina en 2022.

En total lleva 13 goles y, a solo cuatro del récord de Miroslav Klose (16), ya superó a Pelé.