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Phil Parkinson elogió la influencia positiva de los propietarios de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney después de que el Wrexham lograra un empate muy trabajado ante el Wolverhampton Wanderers. La presencia de las dos estrellas en el Racecourse Ground supuso un importante impulso tanto para la plantilla como para la comunidad local durante un tenso partido de la Championship.

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La presencia de Hollywood enciende el ambiente en el Racecourse

El entrenador del Wrexham, Parkinson, ha hablado con entusiasmo de la importancia emocional que tienen Reynolds y McElhenney cada vez que visitan el norte de Gales.

«Creo que siempre es muy estimulante para quienes trabajan en el club, el personal y los jugadores, cuando Rob y Ryan vienen», dijo Parkinson tras el empate. El Wrexham mostró carácter y reaccionó rápidamente después de encajar un gol de Adam Armstrong. El ambiente alcanzó su punto álgido cuando Lewis O'Brien empató solo dos minutos después e hizo levantarse de sus asientos a los célebres propietarios en el palco.

Parkinson destacó la profunda implicación emocional de ambos desde que se hicieron cargo del histórico club. «Es bueno ver su conexión con el club, cuánto les importa y cómo entienden cuándo la gente necesita ánimo y un poco de apoyo. La afición también se anima cuando los propietarios están en la ciudad. Me comunico con ellos cuando están en Estados Unidos, pero también es bueno poder charlar cuando vienen», explicó el entrenador.

Capacidad de reacción tras los últimos tropiezos

El empate ante un equipo recién descendido de la Premier League supone una notable mejoría para el Wrexham. Tras la decepcionante derrota por 1-0 ante el Sheffield United el 30 de octubre, el Wrexham ha mejorado rápidamente el ánimo en el club con una victoria crucial frente al Middlesbrough, seguida de este trabajado punto ante el Wolverhampton.

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«Tenemos que estar satisfechos por haber plantado cara al Middlesbrough y al Wolverhampton y haber sumado cuatro puntos», señaló Parkinson al valorar los últimos partidos. El Wrexham podría haberse llevado los tres puntos si Kieffer Moore hubiera aprovechado una ocasión en la segunda parte, aunque el portero Anthony Patterson tuvo que realizar varias paradas decisivas para conservar el empate y evitar una victoria del Wolverhampton en el Racecourse, donde ambos equipos no se enfrentaban desde 1924.

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La lucha por cada punto en el Championship

«Sabíamos que iba a ser difícil mantener el nivel, pero pedimos a los chicos un esfuerzo enorme y no nos quedamos lejos. En la segunda parte parecíamos un equipo cansado, pero resistimos. En cuanto a honestidad, fue un diez sobre diez. Y tuvimos la mejor ocasión para ganar cuando el disparo de Kieffer pasó rozando el poste», añadió Parkinson.

Tras el empate, el Wrexham ocupa el 15.º puesto de la clasificación del Championship con 18 puntos. Por su parte, el Wolverhampton es cuarto con 28 puntos, a solo uno del líder, el Birmingham.

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Frustración para los visitantes

Mientras el Wrexham celebraba un punto conseguido a base de esfuerzo, el entrenador del Wolverhampton, Cesar Peixoto, acabó furioso en la banda. Pese a dominar buena parte de la segunda mitad y poner a prueba repetidamente a Patterson con acciones de Fer Lopez y Tommy Doyle, los visitantes no encontraron el gol de la victoria.

«Estoy enfadado y disgustado porque no ganamos. Merecimos ganar. Fuimos el mejor equipo. Todo el mundo vio a un equipo que quiso ganar desde el primer minuto hasta el último. Controlamos el partido, tuvimos más posesión, gestionamos la presión, creamos muchas ocasiones, rematamos más, tuvimos más posesión, más córners; más de todo», declaró Peixoto.