Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Harry Kane ve grandes similitudes entre su juego y el de Karim Benzema, leyenda del Real Madrid, y elogia las cualidades del ganador del Balón de Oro en 2022.

«Karim es un jugador increíble. Siempre he sido un gran admirador suyo», reveló Kane en una entrevista con Foot Mercato. El delantero centro, que ahora tiene 38 años, posee «esa capacidad de retrasar su posición hasta el centro del campo y actuar casi como un número 10, de dirigir el juego y, al mismo tiempo, encontrar el momento ideal para irrumpir en el área», según Kane.

El inglés ve mucho de sí mismo en la forma de jugar del francés. Al fin y al cabo, Kane también es conocido por participar activamente en el juego combinativo y retrasar a menudo su posición para hacerlo. «Aunque tenemos características físicas algo diferentes, veo claramente muchas similitudes en nuestro juego en cuanto a inteligencia futbolística, capacidad para encontrar los espacios adecuados y ganas de ayudar a nuestros compañeros», explicó el goleador del Bayern.

Getty Images

Benzema y él «hemos demostrado que no hace falta estar constantemente en el área para marcar goles», añadió Kane. La temporada pasada, en la que anotó la increíble cifra de 61 goles en 51 partidos con el Bayern entre todas las competiciones, es «el mejor ejemplo» de ello.

Anuncios Anuncios

Karim Benzema marcó más de 350 goles con el Real Madrid

Benzema, galardonado con el Balón de Oro en 2022 , marcó 354 goles en 648 partidos oficiales con el Real Madrid entre 2009 y 2023 y ganó, entre otros títulos, cinco Champions League con el club español. Tras su etapa en el Bernabéu, el exinternacional francés se trasladó a Arabia Saudí y jugó allí primero dos años y medio en el Al-Ittihad, antes de fichar por el Al-Hilal a principios de 2026. Allí permaneció medio año y, desde finales de agosto, Benzema está sin equipo . Aún no se sabe dónde continuará su carrera.

Related Topics

Kane igualó a Benzema al ganar el Balón de Oro en 2026: a finales de octubre, el delantero de 33 años recibió el premio al mejor jugador del mundo . «Por supuesto, me encantaría ganar otro Balón de Oro», dijo ahora Kane, aunque también recalcó: «Hay muchos otros grandes jugadores que también tienen posibilidades».

Entre los favoritos de los próximos años podría estar su compañero en el Bayern Michael Olise, que este año terminó noveno en la votación. «Michael es un jugador fantástico», lo elogió Kane. «Vemos cada día en los entrenamientos las cualidades que tiene y de lo que es capaz en el campo». Olise tiene «sin duda lo necesario para traer otro Balón de Oro a Múnich. Eso está claro», afirmó Kane.

Anuncios

Harry Kane y el Bayern: la Champions League como «gran objetivo»

El inglés, que esta temporada suma diez goles y diez asistencias en 15 partidos, aspira a otro triunfo muy especial, además de volver a conquistar el doblete nacional de Liga y Copa: «La Champions League es un gran objetivo para mí y para el equipo», subrayó Kane.

Getty Images

El Bayern empezó la temporada con la mentalidad de que, también en el ámbito internacional, este «tiene que ser nuestro año», según el delantero. «Tenemos que sacar esos pequeños puntos porcentuales decisivos para superar las rondas y hacer todo lo posible por ganar la Champions League. Ese es nuestro principal objetivo».

Anuncios

La temporada pasada, Kane y compañía cayeron en una dramática semifinal ante el Paris Saint-Germain, que acabaría ganando la Champions League . En la presente campaña, el Bayern ocupa actualmente el 13.º puesto de la fase de liga, con ocho puntos en sus cuatro primeros partidos. Para acceder directamente a octavos de final, el equipo de Vincent Kompany tendría que terminar entre los ocho primeros.

Para ello, una victoria el próximo miércoles en el campo del LOSC Lille sería enormemente importante, pero antes el Bayern tiene que afrontar sus compromisos habituales en la Bundesliga. El viernes por la noche, el 1. FC Köln visitará el Allianz Arena en el inicio de la décima jornada .