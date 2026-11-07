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El director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, respondió sin rodeos al escepticismo del exjugador del FCB Dietmar Hamann sobre la renovación del contrato del delantero estrella Harry Kane.

«Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión», dejó claro Eberl en Sky al margen del partido de Bundesliga que el líder disputó contra el Mainz 05 el sábado por la tarde. «Si tenemos en la Bundesliga al mejor futbolista del mundo, que está en un estado de forma excelente y en la plenitud de su carrera, es una gran señal para la Bundesliga».

El Bayern dio esa «señal para la Bundesliga» el jueves, cuando anunció la renovación hasta el verano de 2029 del contrato de Kane, que estaba próximo a expirar. Hamann se mostró crítico con la decisión por la avanzada edad del inglés, algo que no gustó a Eberl: «Sé que todos los aficionados del Bayern se alegraron mucho. Creo que los aficionados alemanes también. Por eso, lamentablemente, las cosas son así: en Alemania siempre hay alguien que tiene que aguar la fiesta, y Didi, por desgracia, suele ser uno de ellos».

Eberl también sabe que el reciente ganador del Balón de Oro tendrá casi 36 años cuando termine su contrato. Sin embargo, matizó: «Apenas ha sufrido lesiones desde que llegó aquí. Y, por supuesto, esperamos que siga siendo así. Pero, si te lesionas, tardas más en volver. Cuando firmas un contrato que te lleva hasta casi los 36 años, siempre hay cierto riesgo, seas quien seas».

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Hamann había hecho sus declaraciones críticas el jueves, más tarde, en el programa de Sky «Triple - Der Hagedorn Fußballtalk», donde explicó, entre otras cosas: «Creo que la renovación entraña un riesgo considerable. No creo que hubiera mucho interés desde Inglaterra. Por eso, probablemente fue una decisión que no podían tomar de otra manera. Está por ver si seguirá marcando tantos goles en los próximos tres años. (...)».

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El exjugador del FCB también consideró que su antiguo club se había visto obligado a actuar: «El Bayern casi no tenía otra opción que renovarle. Él quería quedarse y ahora gana el Balón de Oro. Habría sido una señal que ganara este premio y, aun así, le hubieran dejado marchar».

Getty Images

¿Desde cuándo juega Harry Kane en el Bayern de Múnich?

En DAZN, sin embargo, Eberl ofreció una perspectiva muy distinta: «Me parece una señal magnífica tener en Alemania a un ganador del Balón de Oro y que, además, se quede. Lo habitual sería: gano el Balón de Oro, dejo que mi contrato expire en verano y puedo hacer cosas muy distintas». El premio de Kane como mejor futbolista del mundo también le costará una buena suma al Bayern, pero eso no preocupa demasiado al director deportivo. Al contrario: «El club es lo bastante fuerte para asumir también eso. Es una buena señal».

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Kane juega como delantero en el Bayern desde el verano de 2023. Llegó entonces procedente del Tottenham Hotspur por un traspaso de casi 100 millones de euros y superó las grandes expectativas. El capitán de la selección inglesa ha marcado 156 goles en 162 partidos con el FCB. Además, ha repartido 42 asistencias.