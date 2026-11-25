Compartir Sigue a GOAL en Google

Erling Haaland ha admitido que el Manchester City debe mejorar mucho si quiere sacar algo de su exigente visita del domingo al Emirates Stadium. La estrella noruega espera con ganas otro duelo físico con Gabriel, aunque reconoce que una derrota dejaría al City a nueve puntos del líder de la Premier League.

Anuncios

Un duelo de pesos pesados

Haaland, referencia ofensiva del Manchester City, está listo para reanudar este fin de semana su intensa rivalidad individual con el defensa del Arsenal Gabriel, pese a los recientes problemas de regularidad de su equipo. El delantero lleva tres partidos sin marcar , pero le ilusiona la posibilidad de medirse a la defensa más sólida de la liga. El City llega al Emirates Stadium con una sola victoria en sus últimos siete encuentros en todas las competiciones. Una derrota le dejaría a nueve puntos del líder de la Premier League, el Arsenal.

«Siempre es bueno jugar contra los mejores equipos. El Arsenal ha sido el mejor equipo del último año y uno de los mejores de los últimos cinco años. Sí, siempre es divertido jugar contra Gabriel», declaró el goleador noruego a la web oficial del club.

«Pero tenemos que jugar mejor. Necesitamos ofrecer un gran rendimiento el domingo. Ir a jugar fuera contra el campeón es el partido más difícil de la temporada, así que necesitamos que todos rindan al máximo para sacar algo del encuentro», añadió Haaland sobre el próximo compromiso.

Maresca busca el equilibrio defensivo

El Manchester City sigue sin encontrar la regularidad. Tras encadenar cuatro partidos de Premier League sin ganar, empató 2-2 con el Nápoles el martes en el Etihad Stadium, en un frustrante encuentro de la Champions League . El equipo de Enzo Maresca se vio por detrás en el marcador dos veces en la segunda parte. El exdelantero del Manchester United Rasmus Hojlund y Noa Lang marcaron para los visitantes, con el empate de Ayyoub Bouaddi entre ambos goles. Rayan Cherki rescató un punto para los locales con una brillante jugada individual a cuatro minutos del final, aunque la actuación del City en conjunto dejó mucho que desear.

Anuncios Anuncios

Al reflexionar sobre el reciente cambio de dinámica, Maresca señaló el contraste entre la solidez defensiva de su equipo al inicio de la temporada y su vulnerabilidad actual. «Ahora mismo es así. En los diez primeros partidos no encajamos goles y siempre marcábamos primero, pero ahora ocurre exactamente lo contrario», explicó el técnico italiano.

Related Topics

Dominio estadístico frente a resultados

Maresca insiste en que sus jugadores no han perdido la confianza en sí mismos pese a llevar cuatro partidos sin ganar en la Premier League. El City comenzó la campaña de forma brillante, con victorias en sus siete primeros encuentros ligueros, pero su rendimiento ha caído notablemente durante el último mes. La falta de creatividad en ataque y los costosos errores defensivos han perjudicado sus resultados.

«Solo tenemos que encontrar la manera de evitarlo, pero no creo que afecte a la confianza de los jugadores», dijo Maresca al hablar del bajón defensivo. «Evitar encajar goles es importante, pero con el balón todos los números, todas las estadísticas, nos favorecen. Lo principal es el equilibrio entre lo que concedemos y lo que creamos».

Anuncios

El panorama de la lucha por el título

Hay mucho en juego en el duelo del domingo en el Emirates, dada la clasificación actual. El Arsenal es líder con 28 puntos en 11 partidos, mientras que el Manchester City ocupa la tercera posición con 22, los mismos que el Brighton. Después, el City afrontará un exigente calendario: recibirá al Leeds United el 2 de diciembre y visitará al Brentford tres días más tarde. Cerrará esta intensa serie de encuentros con una visita al Camp Nou para enfrentarse al Barcelona el 8 de diciembre en la Champions League.