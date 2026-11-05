«Siempre en nuestra memoria»: El fútbol español se une para rendir un emotivo homenaje al fallecido jugador del Tenerife Jesus de Miguel

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El fútbol español se prepara para rendir un emotivo homenaje colectivo a Jesus de Miguel tras el trágico fallecimiento del delantero del Tenerife a principios de esta semana. En una inusual muestra de unidad total, todos los partidos profesionales del país incluirán actos conmemorativos específicos para garantizar que el jugador siga muy presente en el mundo del fútbol.

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Homenajes en toda España a De Miguel

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), La Liga y Liga F han anunciado conjuntamente un amplio programa de homenajes en honor a De Miguel. El delantero del Tenerife falleció este martes, una noticia que ha conmocionado al deporte español. Para honrar su memoria, todos los partidos programados entre el 6 y el 9 de noviembre participarán en una campaña conjunta bajo el lema «Siempre en nuestra memoria».

Antes del pitido inicial en todos los estadios, los jugadores titulares saltarán al campo con camisetas conmemorativas que llevarán el número 9 de De Miguel y el lema «Siempre en nuestra memoria». Como gesto simbólico de solidaridad, los jugadores de ambos equipos se mezclarán y se tomarán de las manos junto a los árbitros, formando un semicírculo en el lugar exacto del campo donde ocurrieron los trágicos hechos del partido del lunes.

Antes de que los actos previos al encuentro concluyan con un minuto de silencio, los capitanes de los equipos entrarán los últimos para depositar flores en su memoria. Durante el silencio, las pantallas de los estadios mostrarán una imagen en homenaje al delantero. Después, las gradas y los jugadores le dedicarán un prolongado aplauso.

Parón tras el minuto nueve

El minuto de silencio se guardará este fin de semana en todas las competiciones nacionales organizadas por la RFEF y Liga F, para que el homenaje llegue a todos los niveles del fútbol español. Además, los tributos no terminarán cuando el balón eche a rodar: los organizadores han confirmado que los árbitros detendrán oficialmente el partido en la primera interrupción natural del juego después del minuto nueve, en alusión a su dorsal. Durante esa pausa se proyectará un vídeo homenaje en las pantallas de los estadios, lo que dará a los aficionados y a sus compañeros de profesión otra oportunidad de aplaudir al fallecido jugador del Tenerife antes de que se reanude el encuentro.

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En su comunicado oficial, los organismos expresaron su dolor compartido en estos difíciles momentos. «La RFEF, La Liga y Liga F reiteran sus más sinceras condolencias a la familia y los seres queridos de Jesus de Miguel, a sus compañeros y a toda la familia del CD Tenerife, a quienes acompañan en estos difíciles momentos», señala el comunicado conjunto.

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Ceremonia especial en el Heliodoro

El Tenerife celebrará un acto propio en su memoria el sábado 7 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodriguez Lopez. La ceremonia comenzará a las 18:00, hora local, y estará abierta a todos los aficionados que deseen darle su último adiós. Para que pueda participar el público que no acuda al estadio, se retransmitirá en directo a través del canal de La Liga Hypermotion, YouTube y las plataformas oficiales de la RFEF.

De Miguel falleció trágicamente debido a graves complicaciones médicas derivadas de un violento choque sobre el terreno de juego. El delantero del Tenerife perdió el conocimiento tras recibir un fuerte golpe durante un partido de Segunda División contra el Andorra. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital para recibir tratamiento, su estado empeoró rápidamente y finalmente falleció a causa de sus lesiones.

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Aplazamientos y cambios en el calendario

Aunque se mantendrá la mayor parte del calendario nacional, algunos encuentros se han suspendido para dar tiempo de duelo a las personas más cercanas al jugador. En Segunda División se han aplazado los partidos entre Castellon y Eibar, Granada y Tenerife, y Andorra y Mallorca. El encuentro de Liga F entre Costa Adeje Tenerife y Deportivo Alaves también se disputará en una fecha posterior tras esta decisión. Se espera que los organismos responsables de las competiciones anuncien las nuevas fechas de estos cuatro partidos en las próximas semanas.