El marroquí Ismael Saibari, jugador del Bayern Múnich, abandonó el hospital tras someterse a una operación exitosa para tratar una grave lesión en el tobillo derecho que sufrió durante el encuentro ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga, en medio de pronósticos que apuntan a una baja de los terrenos de juego de al menos varios meses.

Saibari publicó una foto suya desde la cama del hospital a través de su cuenta de Instagram, en la que aparecía sonriente, y comentó: "¡La operación fue un éxito! Es momento de volver a los entrenamientos. Nos vemos en el campo lo antes posible".

El jugador marroquí sufrió la lesión durante el empate 2-2 ante el Dortmund la noche del sábado, concretamente en el minuto 24, después de que se torciera el tobillo derecho al intentar llegar a un balón suelto en un choque con el portero rival, Gregor Kobel.

Unas 16 horas después del incidente, el Bayern Múnich anunció el diagnóstico oficial, aclarando que Saibari sufre una rotura del ligamento entre la tibia y el peroné, los ligamentos responsables de estabilizar la parte superior de la articulación del tobillo.

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El diario alemán Bild señaló que el jugador necesita un periodo de recuperación de al menos tres meses.

Los problemas del Bayern no se detuvieron en la lesión de Saibari, ya que Serge Gnabry abandonó el campo en el minuto 31 del mismo partido debido a una lesión en los isquiotibiales de la rodilla izquierda, en medio de pronósticos que apuntan a una baja de entre 4 y 6 semanas, según el diario alemán.

Estos golpes coinciden con la preparación del Bayern para enfrentarse al Atlético de Madrid, el martes, en la Liga de Campeones de Europa, donde el equipo sufre importantes ausencias en ataque que incluyen a Saibari, Gnabry, Luis Díaz y Jamal Musiala, mientras persisten las dudas sobre la disponibilidad de Michael Olise, quien abandonó el encuentro ante el Dortmund por dolores en la rodilla derecha.

El Bayern afronta el encuentro bajo la dirección de su entrenador interino, Aaron Danks, que asume la tarea ante la ausencia de Vincent Kompany debido a que padece una meningitis.