Daan Rots sale este domingo en defensa de Wout Weghorst en Goedemorgen Eredivisie. Según el extremo del FC Twente, el espigado delantero recibe críticas de la prensa con una dureza poco razonable.
«Wout es realmente Wout. Eso lo puede ver toda Holanda», arranca Rots en el programa matinal de ESPN. «Todo el mundo tiene un prejuicio sobre él. Claro, siempre hay algo de provocación hacia el rival. Creo que a Wout eso le activa. Creo que le viene bastante bien».
Rots pone enseguida un ejemplo adecuado. «Contra el FC Groningen, todo el estadio estaba pendiente de él. Pero vuelve a marcar. Wout está en un buen momento últimamente y es importante para nosotros». Weghorst también marcó el sábado ante el ADO Den Haag, que fue derrotado por 2-0.
«Sé que no todo el mundo está de acuerdo con la forma en que Wout se muestra, pero me parece que todo el mundo le da demasiada importancia», afirma el atacante del Twente, que establece una comparación con Tolu Arokodare, que la semana pasada estaba rezando en el círculo central antes del gran partido contra el PSV.
«Ese Tolu también estaba en el círculo central. Y, en mi opinión, todo eso fue bastante aceptado. Si Wout hubiera hecho eso, toda Holanda se le habría echado encima. A veces pienso: vive y deja vivir, no te preocupes tanto por los demás», dice Rots en defensa de su compañero de ataque.
«Siempre pasa algo con Wout. Y si además marca para nosotros, somos nosotros los que más contentos estamos. Y él también. ¿No es eso estupendo?», añade Rots.
Weghorst marcó el sábado por primera vez para el Twente en De Grolsch Veste. «En realidad no podía fallarlo», declaró el delantero tras el partido en conversación con ESPN.