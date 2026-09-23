En una rueda de prensa de la selección portuguesa antes del partido de la Nations League contra Gales de mañana jueves, Silva desveló que sueña con poder regresar algún día a su exclub, el Oporto.

"Todo el mundo sabe que soy aficionado del Oporto y que sigo muy de cerca los partidos del club. Nunca se sabe lo que traerá el futuro. Me arrepiento en mi carrera de haber dejado el FC Porto con tanta precipitación. Quién sabe, quizá algún día vuelva a jugar allí, si todo va bien", afirmó el delantero del BVB.

Silva dejó al 31 veces campeón de Portugal en 2020, con apenas 18 años, y se marchó a la Premier League, a los Wolverhampton Wanderers, donde durante mucho tiempo no logró asentarse y por eso encadenó una cesión tras otra.

Con los Wolves disputó un total de 72 partidos, en los que solo logró cinco goles y seis asistencias. Su explosión llegó en la temporada 2024/25, cuando firmó 14 participaciones de gol (diez goles y cuatro asistencias) en 24 partidos de LaLiga con la UD Las Palmas.

"Cuando dejé el FC Porto, no estaba preparado de la mejor manera, sobre todo no para el cambio a la Premier League", recordó el jugador de 24 años con sentimientos encontrados aquel temprano paso a Inglaterra.

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¿Cómo le está yendo esta temporada a Fabio Silva en el BVB?

En el verano de 2025 llegó finalmente su traspaso al BVB, que abonó una importante cantidad de 22,5 millones de euros a Wolverhampton.

En Dortmund, Silva parece haberse asentado por fin tras un irregular primer año. En la presente temporada, el portugués ya ha aportado cuatro goles y una asistencia en seis partidos oficiales con los Schwarzgelben. Su contrato con el BVB sigue vigente hasta 2030.