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Jose Mourinho ha elogiado al capitán del Real Madrid, Federico Valverde, por su increíble versatilidad esta temporada. El internacional uruguayo ha brillado en varias posiciones, tanto en el centro del campo como en defensa, sin dejar de ser una importante amenaza de cara a portería.

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Un paso al frente por el equipo

Mourinho ha destacado la excepcional versatilidad de Valverde como un recurso de enorme valor para el Real Madrid. El uruguayo ha alternado con naturalidad entre el centro del campo y la defensa para ayudar a equilibrar al equipo. Valverde comenzó la temporada en un doble pivote, a menudo junto a Aurelien Tchouameni en el centro del campo.

Sin embargo, Mourinho ha situado recientemente al capitán del club en el lateral derecho con excelentes resultados. Pese a desempeñar una función más retrasada, Valverde ha mantenido su peligro en ataque. Ha marcado en sus dos últimos partidos con el conjunto español.

Preparado para cualquier función

El cambio de posición de Valverde comenzó durante un complicado partido de Champions League contra la Roma. Con el Real Madrid perdiendo 3-1, Mourinho desplazó a Valverde al lateral derecho y el ajuste táctico propició una espectacular remontada para ganar 4-3. El uruguayo mantuvo su puesto en defensa y firmó actuaciones destacadas contra el Sevilla, el RB Leipzig, el Barcelona y el Valencia. Mourinho no tardó en elogiar la actitud generosa de su capitán tras la victoria ante el Sevilla.

«Es uno de los jugadores más polivalentes que existen en el fútbol mundial», afirmó Mourinho, según recoge Mundo Deportivo. «No tengo que convencerle de nada. Es el capitán del Real Madrid; si tiene que jugar de portero, juega, con guantes y todo».

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Equilibrio entre el centro del campo y la defensa

La capacidad de adaptación de Valverde ha permitido a Mourinho aprovechar al máximo las opciones de su plantilla. El entrenador sabe que necesitará a Valverde en distintas zonas del campo a medida que avance la temporada. El técnico portugués explicó la responsabilidad especial que conlleva llevar el brazalete de capitán.

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«Cuando eres el capitán, tienes que ser diferente», explicó Mourinho. «En el centro del campo tenemos a Bernardo [Silva], Tchouameni, [Eduardo] Camavinga, Thiago [Pitarch] y nada más. Por eso creo que Fede jugará de lateral, porque a todos nos gusta, pero también tendrá que jugar en el centro del campo».

Goles desde posiciones retrasadas

Alejarse del área rival no ha impedido a Valverde marcar. Hace poco volvió a ocupar una posición en el centro del campo tras salir del banquillo en Atenas y marcó el gol de la victoria en el minuto 92 con un potente disparo desde fuera del área. El jugador de 26 años regresó después a su nueva posición de lateral derecho contra el Valencia. Marcó por segundo partido consecutivo al aprovechar un rechace con un remate desde el borde del área, una muestra más de su excelente estado de forma.