«Acepto las cosas tal como vienen. Si tengo que irme en enero, me iré. Si tengo que quedarme, me quedaré. Haré lo que Dios ponga en mi corazón», declaró Endrick, sin descartar una salida de Madrid en el próximo mercado de fichajes de invierno, tras el 4-3 del miércoles en el campo de la Roma en la Liga de Campeones ante Movistar+.

Descontento por sus escasos minutos de juego, el brasileño se marchó cedido al Olympique de Lyon en enero. En el club francés brilló durante el primer semestre de 2026 y ganó mucha confianza con ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos. Con esa confianza, Endrick aspiraba a consolidarse definitivamente en el Real Madrid, algo que hasta ahora no parece cercano.

Así, el jugador de 20 años, apartado al inicio de la temporada por una lesión muscular, disputó en Roma apenas su segundo partido de la campaña. Antes, el entrenador Jose Mourinho lo había ignorado casi siempre por completo: solo había jugado cuatro minutos en el 3-2 en Elche a mediados de septiembre.

¿Dejará Endrick el Real Madrid en enero? Rumores sobre el interés del AC Milan

Por eso no sorprendió que en los últimos días cobraran fuerza las especulaciones sobre otro cambio de equipo. Según una información reciente, el AC Milan sería actualmente el mejor situado para un posible fichaje de Endrick en enero y el destino preferido del delantero. Aston Villa y Roma también habrían llamado a su puerta.

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Queda por ver hasta qué punto su destacada actuación como suplente en el Olímpico cambia la situación de Endrick con Mourinho. El internacional brasileño entró por Vinicius Junior, que atraviesa un mal momento de forma, cuando faltaba poco para cumplirse una hora de juego y el Real Madrid perdía 1-3. En el minuto 83 asistió a Carlos Espi en el gol que recortó distancias. Poco después, el propio Endrick empató de cabeza y, poco antes del final, Antonio Rüdiger dio incluso la victoria a domicilio al conjunto madrileño.

«Cuando el entrenador me llamó, me sorprendió mucho porque era inusualmente pronto», reveló Endrick tras el partido, reconociendo que no esperaba jugar tantos minutos. «Llevaba mucho tiempo sin jugar y estaba muy motivado: lo demostré en el campo y jugué bien».

¿Podría el Real Madrid dejar marchar definitivamente a Endrick?

El contrato de Endrick con el Real Madrid se extiende hasta 2030. A raíz de las informaciones sobre el supuesto interés del Milan, recientemente se señaló que, además de una nueva cesión simple, también sería posible una cesión con opción de compra. En este último caso, el Real Madrid se reservaría una opción de recompra.

El club español llevó a Endrick a Europa en 2024, cuando tenía 18 años, tras pagar 47,5 millones de euros al Palmeiras, uno de los clubes más importantes de Brasil. Desde entonces, el goleador nunca ha logrado hacerse con un puesto de titular y suma ocho goles en 42 partidos con el Real Madrid.