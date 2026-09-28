Marciano Vink está impresionado con Joey Veerman, de vuelta en la selección de Países Bajos. Kenneth Perez, sin embargo, espera que el centrocampista acabe en el banquillo en el momento en que Frenkie de Jong haga su regreso como internacional.

«Veerman es muy importante en este sistema», analiza Vink este lunes en Voetbalpraat. «Sus balones llevan muchísimos mensajes. Eso me encanta. Creo que la selección de Países Bajos se beneficia de ello.»

Según Vink, ayuda enormemente a Veerman que Xavi sea un entrenador con intenciones ofensivas. «Sí que pasó algo. Soy fan de Veerman. Prefiero esto a tanto pase horizontal», celebra el analista la llegada del técnico español.

Perez es bastante más crítico cuando sale a relucir Veerman. «Todo depende de lo que considere importante un seleccionador. Es un jugador muy específico», señala Perez, que de inmediato tiene un mensaje desagradable para el jugador del Borussia Dortmund.

«Si Frenkie vuelve, Veerman deja de jugar. Frenkie es el corazón del equipo. Es muchísimo más, marca los ritmos, como Joshua Kimmich en Alemania. No juegas en el Barcelona año tras año por nada.»

Vink considera que De Jong es un jugador «mil veces» mejor que Veerman, pero aun así prefiere al futbolista de Volendam. «En el Barcelona también han fichado a Rodri, porque también quieren más esos balones entre líneas. Creo que ahora la selección de Países Bajos necesita a alguien que pueda dar un pase de treinta metros y un balón a la espalda de la línea. Frenkie lo hace en uno de cada cincuenta balones, Veerman en uno de cada cinco.»

Perez, en cualquier caso, se niega a descartar ya a De Jong para la selección de Países Bajos mientras se recupera. «Tenemos que ver cómo vuelve de su lesión. No le descarto.»