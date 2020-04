"Si Ramón Díaz, con todo lo que ganó, no se merece una chance en la Selección argentina, vemos las cosas muy mal"

La gran deuda pendiente que tiene el riojano a nivel profesional, según su hijo y ayudante de campo, Emiliano.

El nombre de Ramón Ángel Díaz siempre rondó alrededor de la Selección argentina, cada vez que se abrió la búsqueda de un entrenador. Sin embargo, por distintos motivos, la llegada del riojano al banco de la Albiceleste nunca se terminó de concretar. De hecho, el hoy DT de Libertad de reconoció en una oportunidad que su "último tren" pasó cuando Edgardo Bauza asumió en el equipo nacional, a mediados del 2016.

No obstante, su hijo y ayudante de campo, Emiliano Díaz, no se olvida de esa deuda pendiente que tiene su papá a nivel profesional. "Con todo lo que ganó Ramón, si no se merece una posibilidad en la Selección argentina, vemos las cosas muy mal, todos", disparó, en un InstagramTV con el periodista Martín Reich.

"Los que ganan se respetan, después te pueden gustar las formas o no", argumentó el exfutbolista surgido de River, y agregó: "Él está capacitado porque estoy todos los días al lado de él y sé que le sobra para dirigir a ese nivel".

Más equipos

"En no se valora una época dorada de nuestra Selección. Entonces, ¿qué podés valorar? No hay parámetro de lo difícil que es conseguir algunas cosas y lo difícil que es mantenerse 30 años en una carrera. La magnitud de la valoración de las cosas buenas en Argentina es muy difícil", concluyó Díaz.