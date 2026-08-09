Además de Aston Villa, ahora también Newcastle United habría puesto sus ojos en el portugués de 31 años. Según un informe del Daily Mail del domingo, Palhinha es la primera alternativa de las Urracas en caso de que el fichaje de Pierre-Emile Höjbjerg, del Olympique de Marsella, termine por frustrarse.

Así, en el futuro en Newcastle podrían ser o bien una antigua estrella del Bayern, Höjbjerg, o bien Palhinha quienes lleven la batuta en el centro del campo defensivo. Palhinha, un jugador pretendido por el exentrenador del Bayern Thomas Tuchel, se había marchado a Múnich en 2025, después de que su traspaso desde el Fulham FC se viniera abajo en el último momento el año anterior por el veto del Fulham.

Los muniqueses le habían prometido entonces al portugués que seguirían insistiendo. Pero cuando finalmente llegó a Múnich por unos 50 millones de euros de traspaso, Tuchel ya era historia. Su sucesor, Vincent Kompany, no supo qué hacer con el especialista en entradas, de perfil puramente defensivo.

La pasada temporada, Palhinha la pasó con bastante éxito como cedido en el Tottenham Hotspur. Un fichaje definitivo fracasó por las exigencias económicas del traspaso por parte de los muniqueses. Ni el Tottenham, ni el club de formación de Palhinha, el Sporting, ni su eterno rival, el Benfica, estaban dispuestos a pagar los 35 millones de euros que, supuestamente, se pedían por él.

¿Quiénes están interesados en Joao Palhinha?

Después de que el director deportivo del Aston Villa, Damian Vidagany, confirmara públicamente el interés por Palhinha al margen de la derrota por 1-2 del Villa en el amistoso contra los muniqueses en Hong Kong el viernes, ahora también Newcastle se habría sumado a la puja.

En el Newcastle United, tras las salidas de los dos centrocampistas centrales Sandro Tonali (al Tottenham) y Bruno Guimaraes (al campeón Arsenal), la caja está llena, ya que ambos dejaron en total 204,5 millones de euros en traspasos. Sin embargo, al equipo del nuevo entrenador alemán Matthias Jaissle le falta urgentemente un centrocampista defensivo.

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¿Quién más podría reforzar el centro del campo del Newcastle United?

La solución deseada número 1 sería Höjbjerg, que estuvo bajo contrato con el Bayern Múnich entre 2012 y 2016 como jugador joven y que finalmente continuó su carrera en el Southampton, el Tottenham y, por último, el Marsella, en la Premier League y en Francia. Pero si el cambio del danés termina por caerse, Palhinha podría convertirse rápidamente en candidato, según el Daily Mail.

Al menos por el dinero necesario, el cambio no debería fracasar del lado del Newcastle, aunque el teóricamente club más rico del mundo ya no gasta su dinero tan alegremente como antes.