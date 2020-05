"Si no fuera por la inseguridad, Leo jugaría en Argentina", aseguró el primo de Messi

Maxi Biancucchi admitió que la problemática de la seguridad es lo único que impide que la Pulga cumpla su sueño de jugar en Newell's.

Hace algunos meses, cuando el Covid-19 no existía ni en las peores pesadillas, en le daban forma de proyecto al gran sueño: tener a Lionel Messi con la camiseta rojinegra . Pero más allá de la suspensión de la actividad a nivel mundial, hay un tema trascendente que aleja a la Pulga de y fue contado por Maximiliano Biancucchi .

El primo de Leo, de extensa trayectoria en y , contó en FM 94.7 que “ si no fuese por la inseguridad, no tengo dudas que Leo jugaría acá en la Argentina. Es lo único que lo afecta a la hora de pensar en volver, aunque la gente no lo entienda, él tiene amor por este país ”.

Al igual que la estrella de , Biancucchi es hincha de Newell's y por eso asegura que "es mi sueño" verlo en la Lepra, pero que pone los pies sobre la tierra cuando imagina " que juegue un clásico, los nenes tienen que ir a la escuela, todo en una ciudad que es un infierno ”.

Por último, contó algunos detalles del talento de Messi cuando eran niños, narrando que " en el barrio jugaba con nosotros que éramos más grandes y nos decían que lo saquemos porque lo iban a matar, todos le querían pegar, era la única forma de pararlo, igual él se la aguantaba ".