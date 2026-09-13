Según Effenberg, Urbig debe poder acreditar una titularidad en el partido de la Bundesliga de la tarde del domingo del campeón récord alemán contra el SV Elversberg para viajar con la selección nacional.

"Creo que depende de si Urbig está hoy en la portería. Si no es el caso, no se le debería nominar", explicó el exjugador de 56 años en el Doppelpass de Sport1. A última hora de la tarde quedó finalmente claro: Urbig defendió la portería del Bayern en Elversberg.

La cuestión de la portería en el FC Bayern sigue siendo, en cierto modo, un tema recurrente. Por detrás del guardameta titular Manuel Neuer, Urbig tiene que conformarse con algunas, aunque en última instancia más bien escasas, oportunidades para demostrar su valía. Aunque se había acordado que el suplente recibiera minutos de forma continuada con motivo de la más reciente renovación de contrato, Urbig solo ha sumado hasta ahora una aparición en el partido de primera ronda de la Copa de Alemania contra el VfL Osnabrück.

Para una convocatoria con la selección nacional, esto no basta desde el punto de vista de Effenberg. Urbig "necesita partidos. Ha tenido uno u otro partido", dijo Effenberg, antes de añadir: "Si hoy no lo consigue, probablemente no lo va a nominar".

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¿A quién podría nominar Jürgen Klopp para la portería de la selección alemana?

El hecho de que Urbig lleve semanas siendo considerado candidato para la primera lista de Klopp con Alemania cambia poco la valoración deportiva. Aunque la decisión del cuerpo técnico está próxima, surgen alternativas. Así, recientemente Loris Karius llamó la atención. El jugador de 33 años convenció tras el ascenso a la Bundesliga con el FC Schalke 04 gracias a sus actuaciones constantes en la máxima categoría.

Sin embargo, el experto no contempla una rápida llamada a la selección nacional para el portero del Schalke. Según Effenberg, eso simplemente llegaría demasiado pronto: "Con Karius diría: mantenlo en el tiempo y entonces podrá volver a tener esa oportunidad".

La respuesta final a las especulaciones llegará en pocos días: Klopp dará a conocer oficialmente su primera convocatoria como seleccionador nacional el 17 de septiembre.