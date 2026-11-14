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A Mauricio Pochettino ya no le queda mucho tiempo para demostrar su capacidad de devolver al Manchester United al lugar que ansían sus seguidores. El técnico argentino regresa a la Premier League por la puerta de uno de los clubes más necesitados de reconstrucción, tras asumir la responsabilidad como sucesor de Michael Carrick, cargando con un legado de entrenador que combina el desarrollo de jóvenes talentos, la presión intensa y el juego ofensivo directo.

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Pero la pregunta que se impone en Old Trafford no es si Pochettino posee ideas tácticas claras, sino si el grupo actual es capaz de ejecutarlas. Las experiencias previas del técnico, desde el Southampton y el Tottenham hasta el Paris Saint-Germain, el Chelsea y la selección estadounidense, revelan que no es un entrenador aferrado a un solo plan, sino que busca el equilibrio entre su filosofía y las capacidades de sus jugadores. Y precisamente aquí empieza su tarea más compleja: crear un equipo que compita con ferocidad, sin chocar con los límites de la plantilla que ha heredado.

Southampton: el comienzo que forjó la identidad de Pochettino

La etapa del Southampton fue el verdadero punto de partida de la filosofía de Pochettino en Inglaterra, después de asumir el cargo en sustitución de Nigel Adkins, manteniendo la estructura táctica general del equipo, pero introduciendo un cambio radical en la forma de jugar.

El técnico argentino se apoyó fundamentalmente en el esquema 4-2-3-1, otorgando una importancia excepcional a la presión alta y convirtiendo la recuperación del balón en un arma ofensiva no menos peligrosa que los ataques organizados.

El objetivo no era solo cerrar los espacios ante los rivales, sino obligarlos a cometer errores en zonas cercanas a su propia portería y aprovecharlos con rapidez.

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En cuanto a la plantilla, Pochettino no necesitó una revolución en el mercado de fichajes, pues se limitó a sumar nombres como Dejan Lovren y Victor Wanyama, mientras se centraba en mayor medida en desarrollar los elementos ya existentes.

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Y logró extraer lo mejor de Adam Lallana, Morgan Schneiderlin, Jay Rodriguez, Luke Shaw y Nathaniel Clyne, ofreciendo el modelo de un entrenador capaz de generar valor a partir de los jugadores disponibles, en lugar de esperar grandes fichajes para resolver sus problemas.

Sin privilegios para las estrellas: la primera regla de Pochettino

El desarrollo de los jugadores en el Southampton no estuvo ligado únicamente a los aspectos técnicos, sino que se extendió a cambiar la mentalidad de todo el grupo. Pochettino comprendió que ejecutar la presión adelantada requiere un compromiso colectivo, y que el éxito de cualquier sistema se derrumba cuando uno de los jugadores obtiene excepciones de las que no disfrutan sus compañeros.

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Adam Lallana resumió esta idea al recordar su experiencia con el técnico argentino, explicando que anteriormente gozaba de un mayor margen de libertad, tanto en la banda izquierda como en el puesto de creador de juego, antes de que las cosas cambiaran por completo con la llegada de Pochettino.

Y desde el primer día quedó claro que todos estaban obligados a trabajar, correr y presionar, sin privilegios especiales para ningún jugador, cualquiera que fuera su estatus. Esta mentalidad será uno de los asuntos más esperados en el Manchester United, especialmente porque el equipo cuenta con nombres influyentes acostumbrados a desempeñar amplios roles ofensivos, encabezados por Bruno Fernandes.

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El técnico argentino tendrá que convencer a sus estrellas de que el talento por sí solo no basta, y de que el compromiso táctico empieza por los jugadores más influyentes y termina en el último elemento de la plantilla, según informó la cadena «Sky Sports».

Tottenham: construir un equipo joven y competir con los grandes

En el Tottenham, las ideas de Pochettino alcanzaron un nivel más maduro, después de lograr construir un equipo dotado de vitalidad, velocidad y agresividad en la recuperación del balón, apoyándose en los pases verticales rápidos para lanzar los ataques.

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El argentino mantuvo el esquema 4-2-3-1 como su opción principal, pero otorgó a sus jugadores una mayor libertad para moverse e intercambiar posiciones, aprovechando la velocidad de los laterales para proporcionar amplitud ofensiva.

Dele Alli, Christian Eriksen y Heung-min Son se movían cerca de Harry Kane, que asumía el liderazgo de la línea delantera, mientras que uno de los centrocampistas, a menudo Eric Dier, retrocedía a la línea defensiva para formar un sistema de tres jugadores durante la posesión.

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La fortaleza del equipo no residía únicamente en la organización, sino en su capacidad para pasar rápidamente de la defensa al ataque y presionar a los rivales antes de que pudieran construir el juego. El resultado fue un equipo joven que llegó a la final de la Liga de Campeones de Europa y terminó entre los tres primeros de la Premier League durante tres temporadas consecutivas, convirtiéndose en uno de los principales aspirantes a los títulos nacionales y continentales.

La otra cara de la experiencia: cuando decayó la energía

Pero la experiencia del Tottenham también encierra una lección importante que podría ser decisiva en el Manchester United. El equipo que forjó sus éxitos con la velocidad y la presión intensa empezó a perder parte de su brillo con el paso de los años de sus jugadores y la disminución de su capacidad para repetir el esfuerzo físico requerido.

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Y con la ausencia de los refuerzos adecuados y de alternativas capaces de mantener el mismo nivel, el sistema se volvió menos dinámico, y apareció una clara dificultad para sostener el rendimiento con la misma intensidad.

Tras cinco años de trabajo, la trayectoria de Pochettino terminó en noviembre de 2019, en medio del declive de los resultados y la erosión de los elementos de fortaleza que habían forjado su éxito.

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Esta experiencia parece una advertencia temprana para el técnico argentino en su nueva etapa; el equipo no puede apoyarse únicamente en el entusiasmo y la presión, a menos que posea suficiente profundidad en la plantilla, una distribución adecuada del esfuerzo y la capacidad de rotar a los jugadores sin perder el equilibrio.

Y en el Manchester United deberá pensar en cómo construir un equipo capaz de mantener su ritmo durante toda la temporada, y no ofrecer niveles altos solo por periodos cortos.

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Paris Saint-Germain: cuando la filosofía retrocede ante las estrellas

En la experiencia del Paris Saint-Germain, Pochettino afrontó un desafío completamente distinto, pues se encontró responsable de un grupo que incluía a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, nombres que imponen exigencias particulares a cualquier entrenador.

Aquí el argentino se vio obligado a reconsiderar algunos de los principios que forjaron su identidad, al comprender que exigir a todos sus jugadores una presión constante sin balón podría no ser la opción más adecuada para una plantilla que se apoya en estrellas ofensivas cuyas características no se ajustan necesariamente a este tipo de trabajo físico.

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Se apoyó en mayor medida en el esquema 4-3-3, aprovechando las capacidades ofensivas de Achraf Hakimi y Nuno Mendes en los puestos de laterales, pero no logró trasladar la experiencia parisina a la imagen que acostumbraba ofrecer en Inglaterra.

Aquella etapa demostró que Pochettino no es un entrenador que imponga sus ideas sean cuales sean las circunstancias, sino que es capaz de modificarlas en función de la naturaleza de los elementos disponibles. Y quizá necesite aprovechar de nuevo esta flexibilidad en Old Trafford, donde no puede tratar al Manchester United como una copia del Tottenham que construyó años atrás.

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Chelsea: Cole Palmer revela el potencial del proyecto

Pochettino regresó a la Premier League por la puerta del Chelsea en 2023, y comenzó utilizando el esquema 3-4-2-1 en algunos partidos, antes de asentarse de nuevo en el 4-2-3-1, el sistema que siempre ha constituido su opción preferida.

Su experiencia fue testigo del brillante rendimiento de Cole Palmer de forma llamativa, después de marcar 22 goles y dar 11 asistencias en la liga durante una temporada excepcional, confirmando la capacidad del técnico argentino para dar a los jugadores talentosos el espacio adecuado para expresar su potencial.

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Sin embargo, la experiencia no fue tan exitosa como se esperaba a nivel del equipo en su conjunto, pues Pochettino encontró dificultad para consolidar la mentalidad que deseaba, y se quejó públicamente de la falta de compromiso y de esfuerzo colectivo. Y en abril de su única temporada, insistió en la necesidad de que cada jugador se exigiera más a sí mismo y a sus compañeros.

Los números revelan parte del problema; el Tottenham bajo su dirección era uno de los equipos de la liga que más distancia recorría, mientras que el Chelsea terminó la temporada 2023-2024 como el tercer equipo de la competición que menos distancia recorrió en total. Así, el problema no era la ausencia de ideas, sino la dificultad de convertirlas en un comportamiento colectivo sostenido.

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La selección estadounidense: flexibilidad táctica y regreso a la presión

En su última experiencia con la selección estadounidense, Pochettino continuó desarrollando su estilo, y mostró una mayor flexibilidad para lidiar con la diferencia de características de los jugadores y con el poco tiempo disponible para trabajar con ellos.

Alternó entre la defensa de tres y de cuatro jugadores, y se apoyó en mayor medida en el esquema 4-3-3 en el Mundial, otorgando a los elementos ofensivos libertad para intercambiar posiciones y moverse lejos del apego estricto a las ubicaciones tradicionales.

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No renunció por completo a la presión alta, sino que la reutilizó de forma colectiva y organizada, tras lograr convertir a la selección en un bloque único que se movía con coordinación al perder el balón.

El promedio de recuperaciones del balón en campo rival alcanzó las ocho veces por partido, uno de los índices más altos del torneo, y el equipo logró superar a Paraguay, Australia y Bosnia y Herzegovina antes de caer ante Bélgica.

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Esta experiencia ofrece un indicador importante sobre la evolución de Pochettino; ya no es el entrenador que se aferra a un sistema fijo, sino que se ha vuelto más dispuesto a cambiar los detalles tácticos en función del rival y de los jugadores. Y precisamente esta flexibilidad podría ser una de las armas más importantes que necesita en el Manchester United.

Manchester United: ¿quién se ganará su sitio en el proyecto de Pochettino?

Se espera que el Manchester United no viva un vuelco táctico inmediato bajo la dirección de Pochettino, especialmente porque Michael Carrick también se apoyó en el esquema 4-2-3-1, lo que otorga al nuevo entrenador una base sobre la que construir sin necesidad de cambiar todos los detalles desde el principio.

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Pero algunos puestos podrían presenciar una competencia distinta en función de las exigencias de su estilo. En defensa, la velocidad de Leny Yoro y su capacidad para cubrir los espacios detrás de la línea adelantada pueden convertirse en elementos decisivos, mientras que las características físicas de Patrick Dorgu podrían darle una ventaja en el puesto de lateral frente a la experiencia de Luke Shaw.

En el centro del campo, Carlos Baleba parece candidato a desempeñar un papel central gracias a sus capacidades físicas y a su potencial para arrebatar el balón, características que se ajustan a las exigencias de la presión y la recuperación de la posesión.

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En cuanto al tercio ofensivo, Bruno Fernandes será una de las claves más importantes del proyecto, dada su capacidad para generar ocasiones y moverse entre líneas.

Pero la pregunta tiene que ver con su disposición a asumir roles adicionales sin balón y a avanzar desde el puesto de creador de juego para apoyar al delantero, como hacía Dele Alli en el Tottenham durante las mejores etapas de Pochettino.

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La prueba más difícil: ¿puede el United soportar la presión de Pochettino?

Quizá el mayor problema que espera al técnico argentino esté relacionado con la condición física más que con cualquier otro detalle táctico.

El Manchester United ocupa el decimonoveno puesto de la Premier League en cuanto a distancia recorrida esta temporada, un indicador que plantea interrogantes sobre la capacidad de los jugadores para ejecutar la presión alta con la intensidad que prefiere su nuevo entrenador.

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Además, la elevada media de edad de la plantilla titular no se ajusta del todo a un proyecto que se apoya en la energía y el movimiento continuo, aunque Pochettino acostumbra a dar oportunidades a los talentos jóvenes y a desarrollarlos.

Shea Lacey podría ser uno de los nombres capaces de inyectar sangre nueva al equipo, pero apoyarse en los jóvenes no será una solución suficiente a menos que vaya acompañada de un desarrollo físico y táctico del resto del grupo.

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En la posesión, Pochettino puede buscar aumentar la velocidad de las transiciones ofensivas y los pases directos, recuperando algunos rasgos de sus experiencias con el Tottenham y el Chelsea, pero el verdadero desafío seguirá estando en la recuperación del balón y la presión organizada.

Y parece que el argentino es consciente de la magnitud de la tarea, después de afirmar que «si no cambias, mueres». Es una frase que resume la etapa a la que ha llegado como entrenador, pero que también puede resumir lo que le espera en Old Trafford; su éxito no dependerá de recuperar las ideas del pasado, sino de crear una nueva versión de ellas que se ajuste a la realidad del Manchester United y devuelva al equipo su perdida personalidad competitiva.