Un informe del diario deportivo francés L'Equipe revela que Olise siente que sus rivales, en lo que va de temporada, en parte le defienden con demasiada agresividad y que los árbitros no actúan con la suficiente contundencia contra ello.

El informe se apoya en imágenes del 0-0 contra el FC Schalke 04. Según captaron las cámaras de televisión, el francés se encaró con el árbitro Robert Schröder tras un duelo con hasta tres jugadores de los Königsblauen. Olise protestó con tanta vehemencia que incluso Harry Kane intervino y apartó a su compañero para evitar una posible tarjeta amarilla por protestar.

En ese breve intercambio, Olise habría apelado a Schröder para que hiciera algo contra la dureza del Schalke. «Tiene que ser más contundente, si no al final me van a masacrar. No puede quedarse ahí sin hacer nada contra el comportamiento de sus defensores. No puede dejarlo pasar todo; eso no puede ser», habría exigido el jugador de 24 años. Según L'Equipe, en el pasado reciente Olise ya se ha sentido abandonado en varias ocasiones por los árbitros, por lo que no solo en Schalke buscó el intercambio directo.

Reacción poco habitual: ¿por qué llaman a Michael Olise «Mr. Nonchalant»?

En cualquier caso, una reacción así es poco habitual en Olise. El talentoso atacante se muestra llamativamente reservado fuera del césped, algo que le ha valido el apodo de «Mr. Nonchalant». Un término que describe a un hombre extremadamente despreocupado y, al mismo tiempo, a menudo completamente carente de emociones.

Olise hace honor a esa fama especialmente en las entrevistas. Como ocurrió recientemente tras la victoria por 5-0 sobre el Bodö/Glimt en la Champions League, cuando llevó al reportero de DAZN Jochen Strutzky al borde de la desesperación. Olise había respondido a cada pregunta de su interlocutor de forma extremadamente escueta y sin decir prácticamente nada.

Las reacciones a la entrevista de desgana fueron después dispares, aunque en gran parte Olise recibió apoyo por su nueva aparición parca en palabras. El entrenador Vincent Kompany y el director deportivo Max Eberl incluso salieron luego en su defensa.

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¿Cómo reaccionaron Eberl y Kompany a la entrevista de desgana de Olise?

«Michael Olise es alguien que quiere jugar al fútbol. Y todo lo que rodea a eso más bien le deja frío. Ya lo vimos en su presentación hace dos años. No todas las personas son iguales», dijo Eberl. Aun así, también subrayó: «Si echamos un vistazo a las redes sociales, es celebrado. Porque la gente simplemente dice: este es un futbolista que debe jugar al fútbol, que debe divertirse. Y los chavales se identifican más con eso que quizá nosotros. Para nosotros, lo más importante es que muestre lo que puede hacer en el campo. Y eso lo hace de forma brillante.»

Kompany, en cambio, destacó: «¿Puedo hacerle una pregunta al periodista que hizo la pregunta? ¿No está satisfecho de que esto se haya hecho viral? Si responde a todas las preguntas como hago yo, nada se hace viral». Además, destacó que Olise siempre se comporta de forma profesional fuera del césped: «Los patrocinadores simplemente quieren que se hable de él. Y cuando Michael está ahí, se habla de los patrocinadores. Donde tenemos que ser sinceros: la manera de ser de Michael no tiene un mal valor para ningún patrocinador ni para ningún periodista. En absoluto. Y todo el mundo lo disfruta. No deberíamos mezclar demasiado las cosas.»

El viernes, a Olise y al Bayern les espera el Union Berlin, antes de que llegue el parón XXL por selecciones. El árbitro será Benjamin Brand.