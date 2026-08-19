Cuando Joy-Lance Mickels decidió en el verano de 2021 marcharse a Azerbaiyán, eso provocó un gran escepticismo en su entorno. «Muchos de mis amigos me decían: si me voy a Azerbaiyán, puedo poner fin directamente a mi carrera, porque ese paso equivale prácticamente al final de una carrera», recordó Mickels algo menos de un año y medio después en una entrevista con Transfermarkt.

Un futuro en la liga azerbaiyana no era, desde luego, lo que una vez había esperado. Al fin y al cabo, el atacante había causado sensación en la cantera del Borussia Mönchengladbach, fue uno de los mejores goleadores de Alemania en categoría sub-19 y soñaba con una carrera en la Bundesliga. Eso no llegó a suceder (por ahora), pero otro sueño, el de la Champions League, podría cumplirlo Mickels muy pronto por una vía de lo más inesperada.

Desoyendo los malos augurios de sus amigos, Mickels se fue a Azerbaiyán en 2021 y firmó por el Sabah FK, fundado apenas unos años antes. «Por alguna razón, la oferta me pareció apasionante, interesante y exótica al mismo tiempo. Al final pensé: solo tengo un corto periodo como futbolista profesional. ¿Por qué no probarlo? Sobre todo porque, en determinadas circunstancias, puedes participar en la Europa Conference League», decía a finales de 2022, cuando sus ambiciones internacionales eran todavía bastante más modestas.

¿Jugará pronto Joy-Lance Mickels la Champions League con el Sabah FK?

Ahora, en lugar de la Conference League, incluso la Champions League está muy cerca, y este miércoles por la noche (21:00) Mickels y compañía afrontan la ida del playoff en casa del Hapoel Beer Sheva. O el campeón israelí o el Sabah: uno de los dos clubes estrenará la próxima temporada su presencia en la máxima competición continental. Y Mickels ha tenido una gran parte de culpa en que estén tan cerca de medirse al FC Barcelona, al Real Madrid, al Bayern de Múnich, al Paris Saint-Germain o al Arsenal.

A comienzos de julio, el Sabah ya tuvo que entrar en la ronda 1 de la fase previa de la Champions League, y en la victoria por 1-2 como visitante en la vuelta ante el dominador galés The New Saints, Mickels marcó el importante gol que abrió el marcador. En la ronda 2, el futbolista nacido en Siegburg también vio puerta en el 0-2 de la vuelta ante el KuPs en Finlandia, antes de que en la 3.ª ronda llegara hasta ahora el rival más duro: el Sabah había perdido 1-2 la ida ante el campeón danés Aarhus GF, pero dio la vuelta a la eliminatoria con un furioso 4-0 en la vuelta ante su público. Mickels asistió entonces con un pase inteligente en el gol inicial y más tarde marcó él mismo el tranquilizador tercer tanto.

¿Podrá el extremo izquierdo, ahora con 32 años, vivir por fin el fútbol de élite absoluta sobre el césped? Cuando era una de las grandes promesas de la cantera del Gladbach, ese había sido su gran objetivo.

Marcó 17 veces en 2012/13, en su segundo año juvenil A, en la entonces Bundesliga West sub-19. Además, en un amistoso interno contra el equipo de la Bundesliga del Borussia también dejó una gran impresión en aquella época y demostró su olfato goleador con un tanto. «En ese momento estaba completamente convencido de que iba a formar parte del primer equipo», subrayó Mickels años después.

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Pero el salto inmediato a la cima se le resistió en un primer momento y, en su lugar, debía ganarse una oportunidad a través del segundo equipo. Lo amargo fue que una lesión de rodilla le obligó a estar varios meses de baja en su primer año como sénior, y apenas pudo disputar cuatro breves apariciones con el Gladbach II. Una llamada inesperada desde Gelsenkirchen en el verano de 2014 le devolvió la esperanza: el Schalke quería a Mickels sí o sí para su segundo equipo, con perspectivas de algo más.

Joy-Lance Mickels: momentos destacados de entrenamiento en el Schalke, pero faltó profesionalidad

Aunque todavía arrastró su lesión de rodilla al llegar al S04, tras algunas semanas ya pudo disputar sus primeros partidos en la Regionalliga. Y Roberto Di Matteo, entonces entrenador del primer equipo de los Königsblauen, al parecer estaba bastante convencido de las cualidades de Mickels e hizo que se integrara en los entrenamientos del primer equipo. «Después del primer entrenamiento, Roberto Di Matteo se me acercó y me dijo: de momento te quedas con los profesionales. En ese instante se cumplió un sueño para mí, también porque el Schalke es un club increíblemente genial», recordó Mickels.

Por entonces, el Schalke seguía siendo un club top de Alemania, jugaba la Champions League y tenía a una larga lista de estrellas en sus filas. Entrenar al lado de Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar o Benedikt Höwedes había sido «grandioso», relató entusiasmado Mickels.

Sin embargo, el sueño de dar el salto definitivo en el S04 no se hizo realidad, y nunca llegó a disputar un partido oficial. «No fui tan profesional como debería haber sido», admite Mickels echando la vista atrás. Para él, como joven jugador, era complicado mentalmente entrenarse con el primer equipo pero jugar solo en la Regionalliga.

«Si soy sincero, habría necesitado a alguien a mi lado que me espabilara y me llevara de la mano. No todos los canteranos pueden quedarse solos. Cuando eres un jugador joven y estás en esa burbuja, das todo por sentado. Ese suele ser el error por el que fracasas», sabe hoy Mickels.

En 2016 puso fin a su etapa en el Schalke y desde entonces intentó ganarse retos mayores a través de ambiciosos equipos de la Regionalliga. En el Alemannia Aachen y en el Wacker Nordhausen rindió bastante bien, y a comienzos de 2020 dio por primera vez el salto a un equipo de la 3. Liga con el Carl Zeiss Jena.

Joy-Lance Mickels en Azerbaiyán: «Después de dos semanas, en realidad ya quería dejarlo todo»

Tras el descenso del Jena a la cuarta categoría, Mickels, ya con 26 años, acabó dándole la espalda al fútbol alemán en el verano de 2020. Y un año después, tras una temporada en el MVV Maastricht de la segunda división neerlandesa, terminó aceptando la oferta de Azerbaiyán.

El inicio allí fue exigente: «Después de dos semanas, en realidad ya quería dejarlo todo. En ese momento todavía vivía en el hotel, no tenía apartamento en Bakú y casi nadie hablaba inglés», explicó Mickels. El Sabah FK tiene su sede en Masazir, una pequeña ciudad cerca de la metrópoli millonaria y capital azerbaiyana, Bakú.

«No fue hasta que pude instalarme en un apartamento en el centro de Bakú, también empecé a tener un contacto real con la gente local y me asenté en el equipo, cuando todo cambió», contó Mickels, que finalmente se adaptó con bastante rapidez a su nuevo hogar. Con la edad, asegura, ha madurado y desde hace tiempo es mucho más reflexivo que en sus años en Gladbach o Schalke: «Antes pasaba mucho tiempo en la PlayStation; hoy paso mucho tiempo en el gimnasio y me ocupo de la recuperación. Además, cuido una alimentación buena y saludable».

En lo deportivo, las cosas le fueron bien desde el principio en el Sabah: se convirtió de inmediato en titular y marcó sus goles. Después de 28 participaciones de gol en 35 partidos de liga en 2022/23, le tentó el gran dinero de Arabia Saudí y Mickels se atrevió con el traspaso al entonces equipo de segunda división Al-Faisaly. Le fue de forma aceptable, pero la aventura se quedó en un interludio y, tras solo un año, el atacante regresó a Azerbaiyán.

¿Se hará por fin realidad el sueño del fútbol europeo?

En el Sabah, los aficionados le adoran y él se ha enamorado del país, de su gente y del fútbol de allí. «La liga es muy dura y física. Los defensas son auténticos perros de presa. Aquí en cada partido te exigen físicamente y se juega al límite», dice sobre el día a día en la Premyer Liqa. El joven club ha ido creciendo de forma continua, pero el sueño de Mickels de disputar una fase de liga europea todavía no se ha hecho realidad.

En 2024/25, el camino terminó en la fase previa de la Conference League contra el St. Patrick's Athletic de Irlanda. El año anterior, el Sabah, como campeón de copa, incluso pudo soñar con participar en la Europa League, pero ni siquiera un hat-trick de Mickels ante el Celje esloveno, entonces todavía entrenado por el ex técnico del Frankfurt Albert Riera, bastó en la ronda 1 de la previa para seguir adelante.

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Ahora, al mayor éxito hasta la fecha en la historia del club debe seguirle de inmediato el siguiente gran momento. En primavera, el Sabah se proclamó por primera vez campeón de Azerbaiyán, por delante del Qarabag Agdam. Un sello de calidad nada menor, al fin y al cabo el Qarabag alcanzó la temporada pasada la ronda intermedia de la Champions League y llamó la atención en la fase de liga con victorias por 3-2 ante el Eintracht Frankfurt y el Benfica, además de un 2-2 contra el Chelsea.

En la liga doméstica, el Qarabag tuvo que ceder de forma bastante clara el paso al Sabah: al final de la temporada había nueve puntos de diferencia entre ambos clubes. Además, el Sabah ganó los dos duelos ligueros y también derrotó al Qarabag en la semifinal de copa.

Y en la victoria en casa por 2-1 del Sabah en el partido de liga de diciembre de 2025, el gol del empate momentáneo llevó la firma de Mickels. El autor del tanto de la victoria, por cierto, fue Aaron Malouda, hijo del antiguo internacional francés Florent Malouda, que disputó la pasada temporada con el Sabah y recientemente fichó por el gran club suizo FC Basilea.

Joy-Lance Mickels: internacional junto a sus hermanos

Para Mickels, dadas sus ya avanzadas edad de futbolista, el Sabah ya no es necesariamente un trampolín. Pero además del sueño de la Champions League, hay otro gran hito de su etapa en Azerbaiyán que para él, a nivel personal, quizá sea incluso más emotivo: a finales de marzo, Mickels, que tiene raíces en Ruanda, debutó con la selección del país africano.

Lo que hace todo aún más especial: junto a él también debutaron con Ruanda su hermano gemelo Joy-Slayd (juega en el Hibernians FC de Malta) y su hermano Leroy, 15 meses menor (que recientemente pasó del Zira FK de Azerbaiyán al Waldhof Mannheim de la tercera división). Y Leroy incluso marcó sus dos primeros goles internacionales en los amistosos contra Granada (4-0) y Estonia (2-0).

Si en su día los tres hermanos ya compartieron césped con el sub-19 del Gladbach, ahora lo hacen con la selección absoluta. Joy-Lance Mickels hace tiempo que habrá olvidado los comentarios escépticos que rodearon su marcha a Azerbaiyán hace cinco años. Más aún si a comienzos de septiembre no solo llega a respirar el aire de una previa de la Champions, sino a empaparse del auténtico ambiente de la Champions League.