Cuando Joy-Lance Mickels decidió en el verano de 2021 marcharse a Azerbaiyán, eso generó un gran escepticismo en su entorno. "Muchos de mis amigos me dijeron: si me voy a Azerbaiyán, puedo poner fin directamente a mi carrera, porque ese paso equivale prácticamente al final de una carrera", recordó Mickels algo menos de año y medio después en una entrevista con Transfermarkt.

Un futuro en la liga azerbaiyana no era, desde luego, lo que una vez había esperado. Al fin y al cabo, el atacante había causado sensación en la cantera del Borussia Mönchengladbach, fue uno de los mejores goleadores de Alemania en categoría sub-19 y soñaba con una carrera en la Bundesliga. Eso no se hizo realidad (por ahora), pero otro sueño, el de la Champions League, podría cumplirlo Mickels por una vía poco convencional muy pronto.

Contra los malos augurios de sus amigos, Mickels se fue a Azerbaiyán en 2021 y firmó por el Sabah FK, fundado apenas unos años antes. "Por alguna razón, la oferta me pareció emocionante, interesante y exótica al mismo tiempo. Al final pensé: solo tengo un tiempo corto como futbolista profesional. ¿Por qué no probarlo? Sobre todo porque, en determinadas circunstancias, puedes participar en la Europa Conference League", decía todavía a finales de 2022, rebajando claramente las expectativas en lo que respecta a las ambiciones internacionales.

¿Jugará pronto Joy-Lance Mickels la Champions League con el Sabah FK?

En lugar de la Conference League, ahora incluso la Champions League está ya muy cerca, este miércoles por la noche (21:00) Mickels y compañía disputan la ida del playoff en casa del Hapoel Beer Sheva. O el campeón israelí o el Sabah: uno de los dos clubes debutará la próxima temporada en la máxima competición continental. Y Mickels tiene gran parte de culpa de que estén tan cerca de medirse al FC Barcelona, al Real Madrid, al FC Bayern, al Paris Saint-Germain o al FC Arsenal.

A comienzos de julio, el Sabah ya tuvo que entrar en la ronda 1 de la fase previa de la Champions League, y en la victoria por 1-2 a domicilio en la vuelta ante el campeón habitual galés The New Saints, Mickels marcó el importante gol de la ventaja. En la ronda 2, el nacido en Siegburg también vio puerta en el 0-2 de la vuelta ante el KuPs en Finlandia, antes de que en la tercera ronda esperara hasta ahora el obstáculo más duro: el Sabah había perdido 2-1 la ida ante el campeón danés Aarhus GF, pero remontó la eliminatoria con un furioso 4-0 en la vuelta ante su público. Mickels asistió entonces con un pase inteligente en el gol que abrió el marcador y más tarde anotó él mismo el tranquilizador tercer tanto.

¿Podrá el extremo izquierdo, ya con 32 años, vivir por fin en el campo el fútbol de absoluta élite? Cuando era una promesa de la cantera del Gladbach, ese había sido su gran objetivo.

Marcó 17 veces en 2012/13, en su segundo año como juvenil A, en la entonces Bundesliga Oeste sub-19. Además, en un partido de prueba interno contra el equipo de Bundesliga del Borussia, también convenció en su momento y demostró su olfato goleador con un tanto. "En ese momento estaba firmemente convencido de que iba a formar parte del primer equipo", subrayó Mickels años después.

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Pero en un primer momento se le negó el salto inmediato a lo más alto, y en su lugar debía ganarse la oportunidad a través del segundo equipo. Lo amargo: una lesión de rodilla le obligó a parar durante meses en su primer año como sénior, y solo pudo disputar cuatro breves apariciones con el Gladbach II. Una inesperada llamada desde Gelsenkirchen en el verano de 2014 le devolvió la esperanza: el Schalke quería fichar a Mickels sí o sí para su filial, con la perspectiva de llegar a más.

Joy-Lance Mickels: momentos destacados en los entrenamientos del Schalke, pero faltó profesionalidad

Aunque todavía arrastró su lesión de rodilla al llegar al S04, tras unas semanas ya fueron posibles las primeras apariciones en la Regionalliga. Y Roberto Di Matteo, entonces entrenador del primer equipo de los Königsblauen, al parecer estaba bastante convencido de las cualidades de Mickels y lo integró en los entrenamientos del primer equipo. "Después del primer entrenamiento, Roberto Di Matteo se me acercó y me dijo: de momento te quedas con los profesionales. Para mí, en ese instante se cumplió un sueño, también porque el Schalke es un club increíblemente guay", recordó Mickels.

Por aquel entonces, el Schalke seguía siendo uno de los grandes clubes de Alemania, jugaba la Champions League y contaba con una larga lista de estrellas en sus filas. Haber entrenado junto a Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar o Benedikt Höwedes fue "grandioso", se entusiasmó Mickels.

Sin embargo, el sueño de abrirse paso en el S04 no se cumplió y nunca llegó a disputar un partido oficial. "No fui tan profesional como debería haber sido", reconoce Mickels al mirar atrás. Para él, siendo un jugador joven, había sido mentalmente difícil entrenarse con el primer equipo, pero jugar solo en la Regionalliga.

"Si soy sincero, habría necesitado a alguien a mi lado que me espabilara y me llevara de la mano. No se puede dejar solo a cualquier jugador de cantera. Cuando eres un jugador joven y estás en esa burbuja, das todo por sentado. Ese suele ser el error por el que uno fracasa", sabe hoy Mickels.

En 2016 puso fin a su etapa en el Schalke y desde entonces trató de recomendarse para retos mayores a través de ambiciosos equipos de la Regionalliga. En el Alemannia Aachen y el Wacker Nordhausen rindió bien, y a principios de 2020 logró por primera vez dar el salto a un club de la 3. Liga con el Carl Zeiss Jena.

Joy-Lance Mickels en Azerbaiyán: "Después de dos semanas, en realidad quería dejarlo todo"

Tras el descenso del Jena a la cuarta división, Mickels, que ya tenía 26 años, acabó dando la espalda al fútbol alemán en el verano de 2020. Y un año más tarde, después de una temporada en el MVV Maastricht de la segunda división neerlandesa, acabó aceptando la oferta de Azerbaiyán.

El inicio allí fue exigente: "Después de dos semanas, en realidad ya quería dejarlo todo. En ese momento todavía vivía en el hotel, no tenía apartamento en Bakú y casi nadie hablaba inglés", explicó Mickels. El Sabah FK tiene su sede en Masazir, una pequeña ciudad cerca de la metrópoli millonaria y capital azerbaiyana, Bakú.

"Todo cambió cuando pude mudarme a un apartamento en el centro de Bakú, también empecé a tener contacto real con la gente local y me integré en el equipo", así que Mickels acabó adaptándose bastante rápido a su nuevo hogar. Había madurado con la edad y desde hacía tiempo era bastante más reflexivo que en sus tiempos en Gladbach o Schalke: "Antes pasaba mucho tiempo con la PlayStation; hoy paso mucho tiempo en la sala de pesas y me ocupo de la recuperación. Además, cuido una alimentación buena y saludable".

En lo deportivo, las cosas fueron bien de inmediato en el Sabah: se convirtió enseguida en titular y marcó sus goles. Después de 28 participaciones de gol en 35 partidos de liga en 2022/23, el gran dinero de Arabia Saudí llamó a su puerta y Mickels se atrevió con el traspaso al entonces equipo de segunda división Al-Faisaly. Le fue bastante bien, pero se quedó en un interludio y, tras solo un año, el atacante regresó a Azerbaiyán.

¿Se hará por fin realidad el sueño del fútbol europeo?

En el Sabah lo adoran los aficionados y él le ha cogido cariño al país, a la gente y al fútbol de allí. "La liga es muy dura y física. Los defensas son auténticos mordedores de pantorrillas. Aquí en cada partido te van al cuerpo y se reparten golpes", dice sobre el día a día en la Premyer Liqa. El joven club ha ido creciendo de manera continua, pero el sueño de Mickels de disputar una fase de liga europea todavía no se ha hecho realidad.

En 2024/25, el camino se terminó en la fase previa de la Conference League ante el St. Patrick's Athletic de Irlanda. El año anterior, el Sabah incluso pudo soñar con participar en la Europa League como campeón de copa, pero ni siquiera un hat-trick de Mickels ante el Celje de Eslovenia, entonces todavía entrenado por el ex técnico del Frankfurt Albert Riera, bastó en la ronda 1 de la fase previa para avanzar.

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Ahora, al mayor éxito de la historia del club hasta la fecha debe seguirle de inmediato el siguiente gran momento. En primavera, el Sabah se proclamó por primera vez campeón de Azerbaiyán, dejando atrás al Qarabag Agdam. Un auténtico sello de calidad, al fin y al cabo el Qarabag llegó la pasada temporada a la ronda intermedia de la Champions League y llamó la atención en la fase de liga con victorias por 3-2 ante Eintracht Frankfurt y Benfica o con un 2-2 frente al FC Chelsea.

En la liga doméstica, el Qarabag tuvo que ceder con bastante claridad el paso al Sabah: al final de la temporada, nueve puntos separaban a ambos clubes. Además, el Sabah ganó los dos duelos ligueros y también derrotó al Qarabag en la semifinal de copa.

Y en la victoria en casa por 2-1 del Sabah en el partido de liga de diciembre de 2025, el gol del empate momentáneo llevó la firma de Mickels. El autor del tanto de la victoria, por cierto: Aaron Malouda, hijo del ex internacional francés Florent Malouda, que disputó la pasada temporada en el Sabah y recientemente fichó por el gran club suizo FC Basilea.

Joy-Lance Mickels: internacional junto a sus hermanos

Para Mickels, el Sabah ya no es necesariamente un trampolín, dado su ya avanzada edad futbolística. Pero además del sueño de la Champions League, hay otro pilar destacado de su etapa hasta ahora en Azerbaiyán que para él, personalmente, puede ser incluso más emotivo: a finales de marzo, Mickels, que tiene raíces en Ruanda, debutó con la selección del país africano.

Lo que hace todo aún más especial: junto a él también debutaron con Ruanda su hermano gemelo Joy-Slayd (juega en el Hibernians FC de Malta) y su hermano Leroy, 15 meses menor (que recientemente pasó del Zira FK de Azerbaiyán al club de tercera división Waldhof Mannheim). Y Leroy incluso marcó de inmediato sus dos primeros goles internacionales en los amistosos ante Granada (4-0) y Estonia (2-0).

Si en su día los tres hermanos ya compartieron campo con el sub-19 del Gladbach, ahora lo hacen en la selección absoluta. Joy-Lance Mickels seguramente hace tiempo que dejó atrás los comentarios escépticos en torno a su marcha a Azerbaiyán hace cinco años. Más aún si a principios de septiembre no solo respira por primera vez el aire de la fase previa de la Champions, sino también la verdadera atmósfera de la Champions League.