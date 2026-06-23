Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traducido por

Si gana el Mundial, la estrella del Real Madrid recibirá enormes beneficios económicos

Inglaterra vs Ghana
Inglaterra
Ghana
World Cup
Real Madrid
J. Bellingham
Inglaterra
Ghana
EE. UU.
España

«Una combinación poco habitual»... Las grandes marcas aguardan.

El experto financiero Rob Wilson afirma que una estrella de la selección inglesa podría ganar hasta 10 millones de libras (unos 12,7 millones de dólares) si los “Tres Leones” ganan el Mundial de 2026.

Según Wilson, profesor de la Universidad Campus of Football Business, Jude Bellingham, estrella del Real Madrid y de Inglaterra, podría ganar hasta 10 millones de libras (unos 12,7 millones de dólares) si lleva a los “Tres Leones” al título del Mundial 2026.

Wilson añadió que su actuación en el torneo, marcada por el gol decisivo ante Croacia (4-2) en el partido inaugural, ya ha elevado su valor de mercado.

El diario Daily Star recogió sus palabras en la plataforma financiera Vittori: «Desde el punto de vista comercial, el jugador más destacado de Inglaterra volverá a ser Jude Bellingham. Su nivel en el Real Madrid y la posibilidad de ser campeón con la selección lo hacen único».

Lee también: En contra de su voluntad... El Real Madrid abre la puerta a la salida de su estrella 

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Ghana crest
Ghana
GHA

Es joven, elegante y tiene la personalidad que buscan las marcas internacionales. Ya es uno de los futbolistas mejor pagados, con unos 40 millones de libras al año del Real Madrid y otros proyectos, más unos 15 millones por actividades comerciales. Pero si realiza una temporada excepcional —por ejemplo, si se convierte en goleador desde el centro del campo o en el referente de Inglaterra en las fases decisivas—, esa cifra podría elevarse hasta los 25 millones».

Su valor se basa en su capacidad para promocionar calzado y ropa deportiva, moda de lujo, videojuegos, relojes y productos de salud. Sin embargo, aclaró que este aumento requiere que sea titular y que Inglaterra tenga un buen Mundial.

Lee también:

Su club ha fijado el precio... La estrella de Costa de Marfil interesa al Barcelona y al París Saint-Germain

Ronaldo encabeza la lista... Mbappé, el heredero legítimo de los grandes de la Eurocopa y el Mundial.

Anuncios