El experto financiero Rob Wilson afirma que una estrella de la selección inglesa podría ganar hasta 10 millones de libras (unos 12,7 millones de dólares) si los “Tres Leones” ganan el Mundial de 2026.

Según Wilson, profesor de la Universidad Campus of Football Business, Jude Bellingham, estrella del Real Madrid y de Inglaterra, podría ganar hasta 10 millones de libras (unos 12,7 millones de dólares) si lleva a los “Tres Leones” al título del Mundial 2026.

Wilson añadió que su actuación en el torneo, marcada por el gol decisivo ante Croacia (4-2) en el partido inaugural, ya ha elevado su valor de mercado.

El diario Daily Star recogió sus palabras en la plataforma financiera Vittori: «Desde el punto de vista comercial, el jugador más destacado de Inglaterra volverá a ser Jude Bellingham. Su nivel en el Real Madrid y la posibilidad de ser campeón con la selección lo hacen único».

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Es joven, elegante y tiene la personalidad que buscan las marcas internacionales. Ya es uno de los futbolistas mejor pagados, con unos 40 millones de libras al año del Real Madrid y otros proyectos, más unos 15 millones por actividades comerciales. Pero si realiza una temporada excepcional —por ejemplo, si se convierte en goleador desde el centro del campo o en el referente de Inglaterra en las fases decisivas—, esa cifra podría elevarse hasta los 25 millones».

Su valor se basa en su capacidad para promocionar calzado y ropa deportiva, moda de lujo, videojuegos, relojes y productos de salud. Sin embargo, aclaró que este aumento requiere que sea titular y que Inglaterra tenga un buen Mundial.

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