«Si fuera en nuestra época, correríamos más»... Las leyendas de Brasil elogian las novedades del Mundial

Las pausas para beber agua generan debate por su lado comercial y su efecto en el ritmo del partido, pero el testimonio de las leyendas brasileñas cambia la perspectiva.

Roberto Carlos, Cafu y Bebeto, campeones del Mundial 1994, recuerdan: «Esas pausas nos habrían hecho imparables».

Roberto Carlos lo resume: «Tres minutos lo cambian todo».

El exlateral «volador» del Real Madrid admitió a «AS»: «La pausa para beber agua es un buen ejemplo; ojalá la hubiéramos tenido en nuestra época».

Y añadió: «En nuestra época no existía esto. Si hubiéramos tenido pausas para beber agua y relajarnos entonces, se habrían producido muchas situaciones durante el partido que habrían cambiado de repente el ritmo del juego, o habrían dado al entrenador la oportunidad de hablar con los jugadores y reorganizar al equipo».

Carlos subrayó que «esta pausa de tres minutos debe tomarse como ejemplo. Es bueno que el jugador pueda descansar un poco y luego reanudar el juego a un ritmo adecuado. Para mí, esta pausa es perfecta».

Cafu: «Habría corrido 25 kilómetros en lugar de 20».

Por su parte, Cafu fue más allá y afirmó que esos minutos son decisivos desde el punto de vista físico. El histórico capitán de Brasil señaló: «Esto ayuda mucho; esos tres minutos para beber agua son decisivos».

«Si hubiéramos tenido el VAR y tiempo para beber agua, habría corrido 25 kilómetros en lugar de 20 en cada partido».

“Tendría más energía, estaría más cómodo y mi cuerpo estaría en mejores condiciones. Todos los cambios en el fútbol son fantásticos si benefician a jugadores y espectadores”.

Bebeto: «El calor es insoportable… y el descanso es imprescindible».

Bebeto, campeón del mundo en 1994 en Estados Unidos bajo un calor intenso, lo confirma: «No tengo duda de su importancia. Los jugadores descansan más, sobre todo en esta época del año aquí, donde el calor es insoportable».

Y concluyó: «Fuimos campeones del mundo aquí, y sé que hace mucho calor. Pero ahora tienen este descanso para beber agua y recuperarse, y eso es vital para un futbolista».