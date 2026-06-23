«Si estuviera en Madrid, me daría cuenta»... Henry lanza un mensaje contundente a Pérez

Michael Oliisi, estrella del Bayern de Múnich, brilló en la goleada de Francia a Irak (3-0) en el Mundial 2026, con dos asistencias clave que refuerzan su candidatura para fichar por el Real Madrid.

La cadena estadounidense «CBS» destacó la compenetración entre Oulissi y Kylian Mbappé, y la leyenda Thierry Henry, quien los dirigió en los Juegos Olímpicos de 2024, comentó: «Los he visto intercambiar pases durante 30 minutos. Si yo fuera el Real Madrid, me fijaría en eso. Quizá algún día Mbappé nos pida fichar al jugador que siempre le pasa el balón».

El centrocampista ofensivo brilló en la construcción del juego: primero con un pase perfecto desde fuera del área a Mbappé y luego con un balón decisivo a la espalda de la defensa para Dembélé, demostrando su capacidad para decidir en los momentos clave.

Oulissi, de 23 años, lleva semanas en la agenda del Real Madrid como alternativa estratégica ante la posible no renovación de Vinicius Junior y como socio ideal para Mbappé en el Bernabéu.

Su talento, ya reconocido en Francia —sobre todo por Henry, quien lo dirigió en los Juegos Olímpicos—, lo convierte en la opción preferida del club blanco, que busca un delantero capaz de entenderse de inmediato con Mbappé.