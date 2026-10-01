Noa Lang no está satisfecho con el resultado de la selección neerlandesa del jueves por la noche. El atacante de Países Bajos mostró su descontento por el juego del equipo neerlandés y por el suyo propio en conversaciones con ESPN y NOS.

Países Bajos llegó a ir perdiendo 2-0 tras una desconcertante primera parte. En los dos goles de Grecia se defendió de forma muy torpe. En el descanso, el seleccionador Xavi decidió intervenir.

Así, Guus Til, Quinten Timber y Ruben van Bommel fueron sustituidos. En su lugar entraron Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch y Noa Lang.

Especialmente Lang generó mucho peligro. El atacante del Napoli firmó varias buenas conducciones y puso un centro peligroso del que finalmente nació el 2-2.

Aun así, no está satisfecho. «No he marcado y tampoco he dado una asistencia, así que hay margen de mejora. Pero creo que soy un jugador que cualquier equipo querría tener. Cuando estoy inspirado, emborracho a cualquiera.»

Ante ESPN habló principalmente del rendimiento colectivo de Países Bajos. «Lo que mostramos en la primera parte, eso de verdad tiene que acabarse de una vez. Queremos ser una gran selección, pero simplemente nos cuesta demasiado a menudo», declaró Lang.