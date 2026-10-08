«Sí, es cierto»: el exjefe del Balón de Oro revela un intento de soborno

En una entrevista con el diario español Marca, Ferré admitió que una vez intentaron sobornarlo. "Sí, es cierto. Un agente quería reunirse conmigo. Su jugador, por supuesto, estaba nominado. Después de explicarme sus méritos y ensalzarlo, me preguntó si podía —entre comillas— 'vender' su candidatura ante el jurado", dijo.

Ferré, que estuvo 30 años al frente de France Football como redactor jefe, rechazó sin embargo la oferta. "Entonces tuve que levantarme un momento de la mesa para atender una llamada. Cuando volví, el agente ya había desaparecido. Sin embargo, había un sobre sobre la mesa. Lo cogí y lo entregué en recepción. No sé qué había dentro", subrayó.

Ferré no quiso revelar de qué año data el intento de soborno.

Conversaciones especiales con Luka Modric y Karim Benzema

El francés relató además dos llamadas a ganadores que se le habían quedado grabadas. Por un lado, dio detalles de la conversación con Luka Modric, que ganó el Balón de Oro en 2018. "Le comuniqué que había ganado. De repente, se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego se puso a llorar y me dijo que era increíble."

Por otro, Ferré se mostró sorprendido por la reacción de Karim Benzema en 2022. "Lo que me sorprendió fue lo fríamente que reaccionó, como si no le importara demasiado. Unos días después se disculpó y me explicó lo que había pasado. Me dijo que estaba tumbado en una camilla recibiendo un masaje. Había querido gritar, pero no pudo porque estaba rodeado de sus compañeros de equipo y sabía que tenía que guardar el secreto."

IMAGO

¿Quién ganará el Balón de Oro este año?

Este año, Harry Kane (Bayern de Múnich), Lamine Yamal (FC Barcelona) y Kylian Mbappe (Real Madrid) figuran entre los favoritos al Balón de Oro, que se entregará el 26 de octubre. Los dos últimos se habían colocado en las últimas semanas en posición de optar al premio con una cuestionable autobombo.

Un proceder que Ferré criticó recientemente. "Los votantes no son ingenuos. Tienen tanto la experiencia como el criterio necesarios para juzgar y evaluar a un jugador sin necesidad de oír diez o quince veces que es el mejor", dijo a Le Parisien, antes de subrayar: "Cuando digo que se puede perder el Balón de Oro en el plano de la comunicación, me refiero a que un jugador está en el foco de una manera desagradable y transmite a los votantes la impresión de que se les está empujando hacia una decisión. Este tipo de revuelo, que algunas personas escenifican, puede acabar irritando a los votantes. Porque, a esas alturas, la manipulación se vuelve bastante evidente."