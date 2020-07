Si el Barcelona vende a Ousmane Dembélé, tendrá que pagar 20 millones de euros al Borussia de Dortmund

Si termina traspasando a Ousmane Dembélé, el Barça tendrá que abonar 20 millones al Borussia de Dortmund. Así lo asegura el diaro alemán "Bild", que especifica que si el delantero francés, de 23 años, que sigue recuperándose de una lesión, fuera vendido por el , eso repercutiría en el conjunto alemán, que ingresaría una fuerte cantidad de traspaso.

A Dembélé, que no ha triunfado en Barcelona, se le ha relacionado últimamente con el , que busca un extremo para la próxima campaña, como informa "The Athletic", aunque el objetivo principal de los "diablos rojos" pasa por firmar al extremo Jadon Sancho. Pero volvamos a Dembélé. En el caso de que llegue una buena oferta por el extremo este verano, si el Barça vende al juagdor, no podría quedarse el 100% del dinero que le ofertasen, sino que tendría que dar parte de ese dinero al Dortmund.

Así lo informa el diario ‘Bild’, que apunta que el Borussia Dortmund tiene asegurado el pago de los 20 millones de euros en variables que se acordaron en su día con la venta del internacional francés, cifrada en 105 millones fijos. En esa información se asegura que el club azulgrana ya ha abonado 20 millones en variables, después de que Dembélé haya disputado más de 50 partidos como culé y los culés se hayan clasificado en dos ediciones del . Eso sí, faltarian otros 20 "kilos" por pagar.

El asunto está en que, druante la negociación entre Dortmund y Barça, los alemanes firmaron que tendrían que recibir todo el importe por los variables, de manera íntegra, si el Barça decidía después de comprar a Dembelé, revenderlo a otro club. Ejemplo: si el Barça deseara vender a Ousmane Dembélé en este momento por unos 80 millones de euros, 20 "kilos" deberían ir a parar a las arcas del Dortmund, según "Bild". Veremos en qué acaba el futuro del extremo.