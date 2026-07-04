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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Shubair: «Hemos demostrado el carácter de los egipcios en el Mundial»

M. Shobeir
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Un gran logro

Mustafa Shubair, portero de Egipto, destacó el espíritu de lucha de los Faraones tras avanzar a octavos del Mundial. Vencieron a Australia 4-2 en penaltis tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Shubair declaró en la web oficial de la FIFA: «Esta es la garra egipcia que llevamos en los genes. Es increíble. Luchamos hasta el final y seguiremos haciéndolo en el próximo partido, sea cual sea».

Y añadió: «Aunque tengamos carencias por lesiones, seguiremos luchando por la afición, la patria y nosotros mismos».

Hicimos historia y casi no nos lo creemos. Desde el primer día nos dijimos que no veníamos solo a jugar la fase de grupos. Dimos todo lo que pudimos y la suerte nos acompañó. Damos gracias a Dios por sus bendiciones y queremos seguir adelante».

El próximo rival de Egipto será Argentina, campeona del mundo, el 7 de julio en el Atlanta Stadium.

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