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La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha dado a conocer las listas definitivas de candidatos a los premios a los mejores de África de 2026, después de que la competencia se redujera en tres categorías distintas. La fase final contará con presencia egipcia y marroquí, junto a varias de las principales estrellas del continente.

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La lista se ha quedado sin los dos egipcios, Mostafa Shobeir, portero del Al Ahly, y El Mahdi Soliman, guardameta del Zamalek, en la pugna por el premio al mejor portero, pese a que ambos figuraban entre las nominaciones iniciales. Yassine Bono, portero del Al Hilal, encabeza la lista.

Por otro lado, el marroquí Ayyoub Bouaddi, jugador del Manchester City, ha logrado entrar en la lista final del premio al mejor jugador joven, mientras que Mahmoud Hassan Trezeguet, futbolista del Al Riyadh, mantiene la presencia egipcia en la carrera por el premio al mejor jugador que compite en el continente, donde se medirá, entre otros, a Mohamed Rabie Hrimat, jugador del AS FAR.

Mostafa Shobeir, descartado, y Bono encabeza la lista al mejor portero

El premio al mejor portero de África 2026 no contará con ningún egipcio en la lista final , después de que Mostafa Shobeir, guardameta del Al Ahly, y El Mahdi Soliman quedaran fuera de la carrera, pese a haber aparecido en la lista inicial, que reunía a algunos de los mejores porteros del continente.

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La pugna final se ha reducido a tres nombres: el marroquí Yassine Bono, portero del Al Hilal saudí; el senegalés Édouard Mendy, guardameta del Al Ahli de Yeda, y Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde.

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Ayyoub Bouaddi, en la lista final al mejor jugador joven

En cuanto al premio al mejor jugador joven de África 2026, Marruecos estará presente gracias a Ayyoub Bouaddi, que ha logrado entrar en la lista final y se ha convertido en uno de los tres futbolistas que optan al galardón continental.

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Junto a Bouaddi, la lista incluye al marfileño Yan Diomandé, jugador del Real Madrid, y al senegalés Ibrahim Mbaye, del París Saint-Germain, de modo que la pugna final reúne a tres talentos de escuelas futbolísticas distintas, después de que los tres se aseguraran su plaza en la última fase de las nominaciones.

La presencia de Bouaddi brinda al fútbol marroquí una nueva oportunidad de optar a uno de los premios individuales, sobre todo ante el creciente interés que despierta el joven futbolista, que tendrá la ocasión de disputar el galardón a Diomandé y Mbaye.

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Trezeguet, Hrimat y Mokoena, en la carrera por el premio al mejor jugador que compite en África

En el premio al mejor jugador que compite en el continente africano, Mahmoud Hassan Trezeguet figura en la lista final y mantiene así la presencia egipcia en la carrera por los galardones, después de superar la fase de nominaciones iniciales y alcanzar la pugna definitiva.

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La estrella del fútbol egipcio competirá por el premio, que reúne a los futbolistas más destacados del continente, con el marroquí Mohamed Rabie Hrimat, exjugador del AS FAR y actualmente en el Al Shamal catarí, y con el sudafricano Teboho Mokoena, jugador del Mamelodi Sundowns.

La presencia de Trezeguet y Hrimat en la lista final otorga un claro protagonismo árabe a esta categoría, mientras que Mokoena aspira a llevarse el premio, que queda abierto a tres nombres de Egipto, Marruecos y Sudáfrica.