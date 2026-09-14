El periodista Ahmed Shobier reveló la verdad sobre el regreso del palestino Wissam Abu Ali al Al Ahly egipcio durante el próximo mercado invernal.

Shobier dijo, en declaraciones radiofónicas este lunes: "Ayer se publicó que el Al Ahly había empezado a abrir una negociación o a tantear el terreno para el regreso de Wissam Abu Ali, y la cuestión es si el Columbus Crew aceptará su salida o no".

Y continuó: "Yo dije ojalá, porque era un jugador que marcaba mucha diferencia con el Al Ahly, pero el entrenador del Columbus Crew dijo que es el futuro del club, que no hay oportunidad para su salida, y afirmó que su lesión afectó al equipo y que volverá pronto".

Y añadió: "Si hay media oportunidad de que regrese al Al Ahly, le digo al club Al Ahly que no dude; la idea de su regreso es casi inexistente, pero es importante que uno sueñe y piense".

Y agregó el exguardameta del Al Ahly: "El marroquí Houcine Ammouta dio ayer una charla muy, muy larga con los jugadores, en la que abrieron su corazón unos a otros y hablaron entre ellos, y sientes que los jugadores están motivados y quieren el próximo partido, y hay un estado de enfado porque ven que la afición está muy, muy molesta con el rendimiento del último período, y los jugadores quieren demostrar su valía y ofrecer un mejor nivel".

El Al Ahly se enfrenta al Abou Qir Fertilizers mañana martes en la Liga Premier, en la que ocupa el tercer puesto con 10 puntos, a diferencia de goles del Zamalek, segundo, y a dos puntos del Pyramids, líder.









El final de la serie de Juan Pezzella

Shobier pasó a hablar del Zamalek, diciendo: "Por fin apareció el título del final de la serie de las noches de Pezzella. El Zamalek no tenía otra opción que aceptar la salida de Pezzella, por varias razones, entre ellas que ya no había ninguna esperanza con él; la oferta del Shabab Al Ahli de Dubái la meditó y se le metió en la cabeza, no va a echarse atrás; dinero, la vida en Dubái, y el Zamalek intentó por aquí y por allá, pero nada".

Y continuó: "El club sufre una crisis financiera muy, muy grave y, por lo tanto, el Zamalek está en extrema necesidad de dinero, y los jugadores tienen pagos pendientes y quieren su dinero. Como te dije ayer los detalles económicos del contrato: 3 millones de dólares en efectivo a la firma, un millón de dólares en febrero y un millón en agosto, además de un millón de dólares en incentivos y bonos. El Zamalek aquí te dice que yo tengo 6 millones de dólares, y había un 10% de comisión para su agente que se acercaba a los 600.000 dólares que se eliminó, además de un 5% de derechos de patrocinio, y una prima por el título de liga que era de unos 20.000 dólares, así que el jugador renunció a todo eso; el Zamalek te dice así que casi llego a los 7 millones de dólares".

Y señaló: "Lo que sabía ayer era que no había reventa para el club Zamalek, pero me he enterado de que el Zamalek, en los últimos metros, insistió en redactar una cláusula que da derecho al club a un porcentaje del 20% del valor de la venta del jugador en el futuro".

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