Shearer y Owen coinciden en su opinión tras la derrota de Inglaterra

Alan Shearer y Michael Owen, exfutbolistas de Inglaterra, coincidieron tras la derrota 2-1 ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026.

Según «The Sun», Shearer afirmó: «Thomas jugó sus cartas demasiado pronto, confiando en que Inglaterra aguantara, pero le salió el tiro por la culata. Son estas decisiones las que marcan la diferencia».

Y añadió: «Le elogiábamos por lo que había hecho, al recurrir a cinco defensas, en los dos partidos anteriores, cuando Inglaterra se encontraba bajo una presión enorme».

Ahora nos preguntamos: ¿podría haber hecho algo distinto para subir el ritmo? Todo dependía de Inglaterra».

Shearer añadió: «No tenían salida, porque cada vez que recuperaban el balón les faltaba energía. Se quedaron sin fuerzas, tanto física como mentalmente, en cuanto Argentina marcó el primer gol».

Y añadió: «Ganó el mejor equipo. Los cambios nos dejaron sin ninguna posibilidad de pasar el balón. Teníamos seis defensas en el campo a 25 minutos del final del partido. Es frustrante».

Michael Owen coincidió en que Argentina mereció ganar.

Owen dijo: «Mirad a España, que anoche iba ganando 1-0. Eso es valentía. Eso es audacia».

Luego mirad a Inglaterra cuando ganaba 1-0. ¿Cuál es la diferencia? Somos mejores que Argentina, pero al final merecimos perder. Podría haber sido 4-1. Sacar a tres defensas con un 1-0 a favor. ¿Qué mensaje transmite eso?».

Y concluyó: «Mientras no entendamos que la valentía y la audacia residen en controlar el balón bajo presión y no en lanzarlo o cabecearlo a 40 yardas, este será siempre el resultado final».