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Abdelmawgood Samir

Traducido por

Sharqi sobre el partido contra Marruecos: «No os preocupéis... ¡Iremos a la guerra!»

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
R. Cherki
Francia
Marruecos
EE. UU.

Un gran reto para los Leones del Atlas

Ryan Sharqi, estrella de Francia, calificó de «apasionante» el duelo contra Marruecos en cuartos del Mundial y prometió una «guerra» el jueves en Boston.

Tras vencer 1-0 a Paraguay en octavos, prometió que Francia usará los cinco días siguientes para recuperarse antes de «ir a la guerra».

Aunque centrado en el duelo ante Paraguay, elogió el nivel de Marruecos: «No vi su partido porque estábamos ocupados, pero sabemos que es una selección con mucha calidad».

El jueves se jugarán un puesto en semifinales.

@brutofficiel

Rayan Cherki sur le Maroc prochain adversaire de l’équipe de France.#equipedefrance #FIFAWORLDCUP #coupedumonde #rayancherki #maroc

♬ son original - Brut.

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