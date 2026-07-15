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Traducido por

Sharqi, emocionado por la pregunta de un periodista: «Nos hemos derrotado a nosotros mismos; no perdimos contra España ni por culpa del árbitro»

Francia vs España
Francia
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R. Cherki
Francia
España
EE. UU.

Una estrella del Manchester City responde airadamente tras la derrota

Ryan Sharqi, estrella de Francia, estalló tras perder 2-0 ante España en la semifinal del Mundial 2026.

Tras el partido, un periodista le preguntó por el estado anímico del lateral izquierdo francés, Lucas Dini, en el descanso. Sharqi respondió molesto: «¿Qué creéis que os voy a decir? ¿Que estaba llorando y que le dimos un empujón en la cabeza? No. Son cosas que pasan en un partido, así es el fútbol».

Dini había cometido una falta sobre Lamine Yamal, estrella de España, que se sancionó con penalti y permitió a “El Matador” abrir el marcador y dominar el partido.

Sharqi añadió en declaraciones a «RMC Sport»: «Tenemos que apoyarle e integrarle; todos estábamos unidos. Incluso en el descanso, todos estábamos unidos».

Y añadió: «Sabíamos que el segundo gol sería decisivo: con 1-1 defender es muy difícil, pero con 2-0 todo cambia. La decepción es enorme».

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Sharqi entró al campo en el 72’, con 2-0, y en la zona mixta un periodista le preguntó: «¿Hubieras preferido entrar antes?». El jugador del Manchester City respondió: «¿Tú qué opinas?».

Reconoció: «Es una enorme decepción, hoy perdimos contra nosotros mismos, no contra el árbitro ni contra España».

Y concluyó: «Sabíamos que éramos una potencia, pero el único equipo que podía eliminarnos éramos nosotros. Hoy lo hicimos. Nos superaron técnicamente, tácticamente y en los duelos. Es una enorme decepción».


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