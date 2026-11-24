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Shaqueel van Persie tiene sensaciones encontradas tras el Feyenoord-Oporto (0-1). Por un lado, está satisfecho con su debut como titular y el juego del equipo; por otro, lamenta que el conjunto de Róterdam vuelva a quedarse con las manos vacías. Aun así, Van Persie afronta con confianza el domingo, cuando el Ajax será el rival en el Clásico.

Nacho Ferri había sido siempre la primera opción de Giovanni van Bronckhorst para la punta de ataque esta temporada, pero el martes le tocó a Van Persie. El delantero de 20 años disputó 66 minutos en total, aunque no logró dejar una gran huella en el juego del Feyenoord.

«Sí, estoy orgulloso de mi debut, pero me da pena el resultado», comienza Van Persie en declaraciones a Noa Vahle en Ziggo Sport. «Tengo la sensación de que podríamos haber conseguido más. Creo que, como equipo, jugamos bastante bien y tuvimos ocasiones. Aun así, estoy orgulloso de mi debut como titular».

«Llevo ya un tiempo aquí, pero mis lesiones me habían impedido debutar antes como titular», explica Van Persie. «Que haya podido hacerlo ahora es algo muy bonito. A por más minutos».

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Para ello, Van Persie tendrá que mejorar sobre todo su estado físico, como él mismo reconoce. «Noto que cada semana estoy más en forma, y eso es lo más importante para mí. Mi objetivo es jugar 90 minutos de forma habitual. Ahora voy por buen camino».

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«Yo creo que no jugué muy bien; soy bastante crítico conmigo mismo», dice Van Persie sobre su actuación ante el Oporto. «En cuanto a los desmarques, me esforcé de verdad por encontrar espacios, pero a veces simplemente no sale. Los chicos lo intentan, yo intento desmarcarme. Entre todos tratamos de hacerlo lo mejor posible. Hoy no salió».

Tras la derrota ante el Oporto, el Feyenoord tendrá que cambiar rápidamente el chip, porque el domingo ya le espera el Clásico contra el Ajax. Según Van Persie, las sensaciones de cara a ese partido son buenas, en parte porque el Feyenoord volvió a mostrar señales de mejora en su juego.

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«Creo que lo de hoy es un buen paso de cara al domingo, porque es un partido muy importante. Noto que el grupo está preparado. El domingo iremos a por todas».

«Hay muy buen ambiente en el equipo, todos estamos listos para el domingo», continúa. «Si ganamos el Clásico, compensaría bastante lo de las últimas semanas. Eso es lo que buscamos».

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Ante la cámara de NOS , Van Persie incluso se atreve con un pronóstico. «Creo que el domingo les ganaremos», afirma el delantero.