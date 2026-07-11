El Feyenoord venció 3-1 al Club Brugge este sábado. Los goles de Shaqueel van Persie, Mika Mármol y Tobias van den Elshout celebraron 15 000 aficionados en De Kuip.

En el Feyenoord, el fichaje millonario Nacho Ferri fue titular, mientras que Mármol se quedó en el banquillo. El Brujas alineó a los holandeses Bjorn Meijer y Ludovit Reis.

Ya en el minuto 7, el Feyenoord estuvo a punto de marcar. Tras un buen saque de esquina de Charles Vanhoutte, Jeremiah St. Juste remató de cabeza al larguero.

A los 15 minutos, Gonçalo Borges, tras pase de Calvin Stengs, disparó al poste ante Argus Vanden Driessche. Poco después, Vanhoutte repitió la misma jugada desde lejos.

Tras la pausa de hidratación, Brujas mejoró y Tresoldi falló el 0-1, mientras que Ferri también erró antes del descanso.

Tras el descanso Giovanni van Bronckhorst realizó varios cambios. El Club cambió a toda la alineación y eso se tradujo inmediatamente en un gol. Christos Tzolis, exjugador del FC Twente, marcó el 0-1 con un bonito disparo en el minuto 52.

El portero suplente Mats Deijl podría haber hecho más para evitarlo, pues, como ya ocurrió varias veces la temporada pasada, dejó demasiado espacio al extremo griego para rematar.

A la hora de juego entró Van Persie por Borges y, en solo tres minutos, cabeceó a la red un córner de Sem Steijn tras tocar el larguero: 1-1.

Poco después, Steijn asistió a Mármol, que cabeceó por encima de Jackers: 2-1.

El broche lo puso el canterano Tobias van den Elshout con un tiro con efecto: 3-1.

Alineación del Feyenoord (primera parte): Wellenreuther; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Lotomba; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Stengs, Ferri, Borges.

Alineación del Feyenoord (segunda parte): Wellenreuther; Deijl, Ahmedhodzic, Mármol, Wessels; Van den Elshout, Zechiel, Steijn; Borges (61' Van Persie), Tengstedt, Diarra.