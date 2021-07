Los dos clubes ya conversan para el traspaso del central francés a la entidad londinense.

El Sevilla y el Chelsea están en conversaciones para el posible traspaso del defensa Jules Koundé, según ha podido saber Goal. La salida del francés a Londres podría incluir la llegada de Kurt Zouma al Ramón Sánchez Pizjuán.

Koundé está dispuesto a unirse a los Blues, pero el Sevilla, que acaba de recaudar una buena cantidad de dinero por el traspaso de Bryan Gil al Tottenham, sólo dejará salir al galo por una cifra acorde a su nivel.

El jugador de 22 años fue titular en 33 partidos de LaLiga con el Sevilla la pasada campaña, teniendo un desempeño tan bueno que se ganó un lugar en la convocatoria de Francia para la disputa de la Eurocopa 2020.

Koundé, a fines de mayo: "Puede que tenga que cambiar de club este verano"

El francés ya había avisado hace dos meses que "puede que tenga que cambiar de club este verano". Koundé agregaba que "no he decidido nada. Mi objetivo es, algún día, evolucionar en un gran club para intentar progresar siempre, ganar trofeos. Poder empezar la temporada cada año diciéndote a ti mismo que el objetivo es ganar un trofeo en particular". Finalizaba su declaración de intención diciendo que "por ahora, ésta no es la noticia".

El interés de la Premier viene de lejos

Ya durante la temporada recibió una oferta de un club pero el Sevilla lo rechazó como desveló Monchi, el director deportivo hispalense, en Goal. Se habló del Manchester City y de 60 millones pero su cláusula de rescisión sube hasta los 90. Posteriormente el central galo, convocado por primera vez con Francia para disputar la Euro 2020, confesaba que "he hablado con Guardiola por teléfono y le agradecí que se fijara en mí".

Como sea, el jugador ha sido vinculado con muchos de los mejores clubes de la Premier League este verano, ya que la competencia para alcanzar al Manchester City en la parte superior de la tabla se ha intensificado. Sin embargo, el Liverpool ya ha fichado a Ibrahima Konate (RB Leipzig) y el Manchester United parece listo para sacar a Raphael Varane del Real Madrid.

Agradecido al Sevilla

Koundé está agradecido al Sevilla, donde creció como jugador hasta convertirse en uno de los mejores del mundo en su puesto. Sobre su explosión afirmaba que "diría que cuando llegué a Sevilla y empecé a jugar cada vez más, ahí empezó. También con la llegada de la Champions. Siempre ha sido algo en mi cabeza. Siempre he creído en ello, siempre he trabajado para ello. Tener ese objetivo en la mira significó que pude hacer las actuaciones que hice en Sevilla".