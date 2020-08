Sevilla y Celta: 25 años de un descenso administrativo que cambió la Liga

En mitad de la polémica por la resolución del Caso Fuenlabrada, se cumple un cuarto de siglo del descenso administrativo que derivó en Liga de 22.

Un 1 de agosto de 1995, es decir hace 25 años, el fútbol español vivió un episodio que cambió su historia para siempre. Sevilla y Celta eran descendidos administrativamente a al no recibir a tiempo el aval presupuestario de sus cuentas. Los avales eran de 85 millones de las antiguas pesetas (medio millón de euros) en los hispalenses y de 45 ‘kilos’ (unos 270.000 euros) en los celestes.

Fue entonces cuando miles de aficionados de ambos equipos se echaron literalmente a las calles para protestar por la medida y defender los intereses de sus equipos.

Las aficiones de y se echaron a las calles en 1995 para protestar por el descenso administrativo de sus clubes. Finalmente se

quedaron en Primera y se jugó la primera temporada con 22 clubes de la historia del fútbol español. pic.twitter.com/CJJd0sZPds — Charlas de Fútbol (@CharlasDeFutbol) April 16, 2019

23 años se cumple del descenso administrativo a segunda división B.

martes 1 de agosto de 1995. Siempre es bueno saber de dónde venimos, humildad, casta y coraje @SevillaFC y fuimos campeones por tí lloré.. Sevilla recuerdaa🎶🎶 #SevillaFC pic.twitter.com/WsWSIPX80L — MaxiLopez (@MaxiLopez31) August 1, 2018

Tras 16 días de sufrimiento entre los aficionados de históricas entidades, la Asamblea de la Liga formada por los presidentes de los clubes profesionales, expiaron las culpas al ‘sevillismo’ y ‘celtismo’ para retornarles a la máxima división.

Este hizo que y , que ya habían descendido a Segunda por deméritos deportivos, reclamaran y la LFP tuviera que tomar una decisión salomónica conformando una Liga de 22 equipos.

Casualidad o no, ahora sucede algo similar con Deportivo y aferrándose a la permanencia en Segunda por el Caso Fuenlabrada, equipo que no jugó su partido en Coruña por los múltiples positivos por COVID-19 siendo el único partido de la jornada sin disputarse. De momento el Comité de Competición mantiene el partido en el aire y justo 25 años después, otra decisión mantiene en vilo los corazones de dos ciudades y de decenas de miles de aficionados que no saben si acabaran en sueño o pesadilla.