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Primera División
team-logoSevilla
Estadio R. Sanchez Pizjuan
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Sevilla FC vs. Deportivo Alavés hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Sevilla vs Alavés
Sevilla
Alavés
Primera División

En LaLiga, el Sevilla FC se enfrenta al Deportivo Alavés. Pero ¿quién retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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Sevilla FC vs. Deportivo Alavés: hora de inicio

crest
Primera División - Jornada 12
Estadio R. Sanchez Pizjuan

El Sevilla FC recibe al Deportivo Alavés en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla para disputar un duelo de LaLiga. Ambos equipos llegan en situaciones diferentes y han seguido trayectorias opuestas en las últimas semanas.

El Sevilla ocupa la sexta posición de la tabla, pero atraviesa altibajos en su rendimiento. La reciente y clara derrota por 1-3 ante el Getafe ha empañado el ambiente en torno al club, después de que las victorias frente a Osasuna y Sporting Hortaleza hubieran despertado un breve optimismo.

El equipo de Luis García ha mostrado fragilidad defensiva últimamente. La derrota por 4-1 ante el Real Madrid y el empate 3-3 frente al Levante ponen de manifiesto que el Sevilla puede dejar escapar partidos cuando pierde la concentración.

El Alavés, por su parte, viaja a Sevilla en la undécima posición de la tabla y atraviesa un momento difícil. La debacle por 1-6 ante el FC Barcelona en la última jornada supuso un duro revés para el equipo de Quique Sánchez Flores, que no ha conseguido ninguna victoria en sus últimos cinco partidos de LaLiga.

Aun así, el Alavés no es un rival al que el Sevilla pueda subestimar. Los vascos son capaces de mantener los partidos igualados, como demostraron el empate sin goles ante el Athletic Bilbao y el 1-1 frente al Málaga.

Quienes quieran seguir el duelo en directo encontrarán a continuación toda la información sobre su transmisión.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Sevilla FC y el Deportivo Alavés?

El Sevilla llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. El más reciente terminó con una derrota por 1-3 ante el Getafe en LaLiga. Antes tuvo que encajar un 4-1 frente al Real Madrid, mientras que la victoria por 2-0 ante Osasuna y el triunfo en Copa frente al Sporting Hortaleza fueron las notas positivas. En total, el Sevilla marcó nueve goles y encajó doce en esos cinco partidos.

El Alavés no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de LaLiga y presenta un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas. El encuentro más reciente terminó con un 1-6 ante el FC Barcelona. Antes empató 1-1 frente al Málaga y perdió 1-2 contra el Celta de Vigo. En ese periodo, el Alavés marcó cuatro goles y encajó once.

SEV

SEV - Formulario

LEV
D3-3
RMA
L4-1
OSA
W2-0
SHO
W0-3
GET
L3-1
Gol marcado (encajado)
10/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ALA

ALA - Formulario

ATH
D0-0
ATM
L1-2
CEL
L2-1
MAL
D1-1
BAR
L6-1
Gol marcado (encajado)
4/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Sevilla FC vs. Deportivo Alavés: alineaciones

Sevilla contra Alavés alineaciones probables

4-4-2
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Formación
Alavés crest
Alavés
ALA
5-3-2
O. VlachodimosO. VlachodimosA. CastrinA. CastrinG. SuazoG. SuazoJ. IglesiasJ. IglesiasK. SalasK. SalasF. CorreiaF. CorreiaL. AgoumeL. AgoumeY. FofanaY. FofanaC. EjukeC. EjukeL. StassinL. Stassinteam-logoR. UreA. SiveraA. SiveraN. ValentiniN. Valentiniteam-logoV. KoskiA. PerezA. PerezN. TenagliaN. TenagliaA. RebbachA. RebbachP. IbanezP. IbanezA. BlancoA. BlancoDenis SuárezDenis SuárezL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. Martinez
Alavés crest
Alavés
ALA
4-4-2
Sevilla

Once inicial

Alavés

Manager

  • Luis García Plaza
  • Q. Sanchez Flores

Sevilla FC vs. Deportivo Alavés: estado de forma

SEV

SEV - Formulario

LEV
D3-3
RMA
L4-1
OSA
W2-0
SHO
W0-3
GET
L3-1
Gol marcado (encajado)
10/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ALA

ALA - Formulario

ATH
D0-0
ATM
L1-2
CEL
L2-1
MAL
D1-1
BAR
L6-1
Gol marcado (encajado)
4/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Sevilla FC vs. Deportivo Alavés: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

SevillaEmpateAlavés
1
2
2
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Alavés badge
Alavés
ALA
1
F
Copa del Rey
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Alavés badge
Alavés
ALA
1
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
F
5Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

Sevilla FC vs. Deportivo Alavés: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
W
L
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
11911228+1428
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
W
W
W
W
L
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
W
D
L
W
D
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
L
W
W
W
W
6
SevillaSevillaSEV
115241719-217
L
W
L
D
L
7
Athletic ClubAthletic ClubATH
104331410+415
W
W
L
D
D
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
W
L
D
L
D
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
L
W
D
L
W
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
L
D
W
D
W
11
AlavésAlavésALA
113351517-212
L
D
L
L
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
W
L
D
D
W
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
W
L
D
L
W
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
W
L
L
D
L
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
L
L
W
L
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
L
W
L
D
L
17
ElcheElcheELC
112451418-410
L
W
D
D
W
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
L
L
W
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
W
L
D
D
L
20
MálagaMálagaMAL
11056821-135
L
D
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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