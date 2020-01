Setién: "¿Rodrigo? Me gustan todos los grandes jugadores"

El cántabro elogia al delantero del Valencia, recuperado para reaparecer ante el Barcelona, y reconoce que "preferiría que no jugara".

RUEDA DE PRENSA

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa antes de afrontar su tercer partido al frente del , en esta ocasión frente al en Mestalla.

Plantilla suficiente sin fichar. "Son suposiciones que no valoraré, el Barcelona es un gran equipo y siempre tiene que competir por ganarlo todo, hay cosas, como las lesiones, que no se pueden controlar y pueden influir en cuanto a tener una plantilla lo suficientemente fuerte, siempre es conveniente estar preparado por si sucede pero no lo valoro de momento".

Griezmann como delantero centro. "Es una opción, no tenemos un jugador específico que pueda hacer de nueve pero la alternativa de Griezmann, el otro día lo hizo muy bien, está ahí y la valoramos, leyó muy bien los desmarques así como sus compañeros para filtrar esos pases".

Rodrigo. "Me gustan todos los grandes jugadores".

Abel Ruiz. "Os llevaréis sorpresas porque habrá jugadores que les veais entrenando y luego regresarán al filial y luego otros que quizá hayan venido menos puedan jugar, haré un proceso para ir conociéndoles a todos, hoy Riqui se ha puesto enfermo y vendrá Collado, vendrán jugadores que nos gustaría ver el nivel que van a dar".

Ibiza. "No fue una prueba pero hay que ver tras el partido si nos hemos equivocado o no y nos dimos cuenta que no nos habíamos explicado bien y eso nos hace mejorar, no necesariamente iremos siempre con ese plan, al final lo cambiamos, habrá partidos en los que no ganaremos en el veinte sino en el ochenta, lo que haces desgasta al rival".

Riqui Puig. "Como con todos, hay cosas muy interesantes que hace muy bien y en otras tiene que mejorar, esto es un proceso en el que trataremos de ayudar para que sean más las cosas positivas que las negativas, nos pasará con todos, trabajaremos con él para que pueda crecer".

Funciones de Arturo Vidal. "Quiero jugadores completos que sepan hacer muchas cosas, también las que no les pido, Vidal desde la posición de interior que desempeñará tiene que ser inteligente, que sepa medir cuando tiene que apoyar, llegar, atacar o defender, igual que el resto de los que juegan en esa posición, tiene que entenderla bien y asociarse bien con el resto".

Resultados. "Me llevé un susto gordo en Ibiza, no voy a mentir, pero también necesitamos que muchos jugadores entiendan los detalles para que se produzcan los cambios, hay que incidir en las cosas importantes, no debería llevarnos mucho tiempo pero en general ya sé que hay gente resultadista y no le importará cómo juguemos, es así en el fútbol de hoy y me parece bien pero habrá también gente que sabrá si el equipo ha merecido ganar por mucho que algunos vayan directamente al resultado, creo que hay que valorar cómo se llega a la victoria o a la derrota, eso sería lo justo".

Plan para generar más peligro. "En el primer partido entiendo que generamos bastante peligro, no se materializó en goles pero creo que generamos bastante ante un equipo que defendió muy bien, no lo pudimos hacer en Ibiza pero tratamos de concienciar y preparar los partidos para que eso suceda pero el de Ibiza es un partido especial, en hierba artificial ante un equipo que se entregó e hizo las cosas muy bien, nosotros no estuvimos todo lo inspirados que necesitábamos pero estoy seguro que generaremos peligro suficiente, luego veremos si tenemos el acierto de meterlas".

Idea de juego. "No tengo la sensación de estar lejos de nuestra idea, cada partido tiene sus peculiaridades y ya dije en Ibiza que el equipo no había estado bien y que hay que mejorar pero en el partido anterior sí hicimos bien las cosas a pesar de que faltó acierto, hicimos muchas cosas que ya se hacían y las vimos durante gran parte del partido, estamos contentos a pesar de que hay cosas que se pueden mejorar".

¿Ha cambiado su idea? "No he tenido que poner ningún parche, hemos hecho lo que hemos querido hacer, hemos desarrollado los planes de juego, vamos conociendo a los futbolistas y cómo entienden lo que les proponemos y lo han hecho muy bien, estoy contento por cómo se van desarrollando los acontecimientos, he encontrado muchísima colaboración y las cosas que nos han salido mal ha sido por desconocimiento no por voluntad, no es fácil interpretar lo que les pedimos a los jugadores porque no dependen de ellos mismos sino del resto de sus compañeros, a medida que repetimos las cosas y las integremos todo fluirá mucho mejor, es obvio que las victorias ayudan porque la confianza aumenta, vamos en el camino correcto".

Presión tras pérdida y salida de balón. "Es muy importante tener el control desde atrás y gestionar bien el balón porque si lo rifas lo normal es perderlo, no tenemos jugadores que puedan defender arriba un balón por alto pero trabajamos para dar mayor fluidez a la salida, quizá haya momentos en los que nos ha costado más pero es algo que tendremos en cuenta".

Trabajo. "En cuanto a integrar conceptos hay trabajo que hacer, hay que leer mejor algunas cosas importantes pero afortunadamente tenemos jugadores muy inteligentes que entienden las cosas bastante rápido, el problema está en que todos piensen como uno mismo, asociar las ideas, esto es un juego asociativo en el que lo que hace uno depende de lo que haya hehco el otro y es importante que las cosas fluyan".

Mestalla, ¿primer gran examen? "Fue el día del , el segundo, grandísimo, en Ibiza, y ahora no espero menos ni de este partido ni del resto, el Barcelona lleva muchos años sin perder en Valencia pero este es uno de los mejores equipos a los que te puedes enfrentar, exámenes hay que pasarlos todos los días aquí".

Valencia. "Siempre que un equipo como el Valencia pierde el partido anterior las ganas de romper la racha incentivan pero siempre me espero el mejor equipo posible y el Valencia es un grandísimo equipo con muy buenos futbolistas que nos pondrá las cosas muy difíciles, será un partido de mucho nivel en el que quizá podamos hacer daño porque tienen capacidad para atacar y lo van a hacer, intentaremos aprovechar los espacios que puedan dejar".

Recuperación de Rodrigo. "Es un futbolista extraordinario, puede complicarle la vida a cualquier equipo y también a nosotros, es clave en el Valencia y hubiera preferido que no hubiera jugado pero si no juega él lo hará otro de nivel alto".

en la . "El hecho de no viajar y jugar dos partidos seguidos en casa es una ventaja, más cuando las circunstancias que se podían haber dado hubieran sido más problemáticas, ya hemos visto las consecuencias de jugar contra rivales en teoría más pequeños, no tener que viajar es un dato a tener en cuenta".