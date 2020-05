Setién: "No soy de los peores en los rondos del Barcelona"

El entrenador del club blaugrana ha desvelado que sigue participando en algunos ejercicios con el equipo y desgrana su idea de fútbol.

Quique Setién ha reconocido que en sus primeras semanas en el ha mantenido su costumbre de participar en algunos ejercicios con los jugadores. "Me lo paso muy bien en los rondos. No soy de los peores. Por el balón. Llevo más de 40 años viviendo del fútbol y esto ha sido un privilegio toda mi vida. El balón es siempre lo que me ha atraído, es lo que más he disfrutado y espero seguir haciéndolo unos años más", explicó en una charla con el futbolista de fútbol playa Ramiro Amarelle.

Cómo vive el confinamiento: "Me adapto bastante bien a lo que toca. La realidad está por encima de todo lo demás. Pensar que hay millones de personas encerradas en casa algunos en 50 metros con 6 o 8 personas sin nuestras condiciones lo llevas de otra manera. Pero es verdad que hay momentos que pido el aire del mar, el césped, espacio para poder correr y pasarlo de otra manera. Pero esto es lo que toca y lo llevo bien".

El artículo sigue a continuación

La influecia de Cruyff: “Yo no era entrenador dentro del campo. Hacía mucho caso a los entrenadores sobre todo al principio cuando con 18 años llegué a un equipo de primera división (Racing). Todo lo que te dicen lo quieres hacer. Pero con el tiempo te das cuenta de donde realmente estás mejor y donde rindes más. En juveniles, cuando jugaba de 9, nunca acababa jugando de 9. Nadie me marcaba pautas. Yo sabía que podía bajar recibir regatear… tenía muy buena llegada de segunda línea. Cuando llegué al primer equipo del Racing me ponían de 9. Ahí tocaba muy poco el balón porque te obligaban a estar ahí. Un día vino un entrenador que me puso de mediapunta y ahí di otra vez el potencial que tenía, pero hasta que no vi al Barça de Cruyff no me preocupaba mucho de la táctica, yo salía al campo a jugar".

Por qué eligió ser entrenador: "Nunca pensé que quería entrenar, incluso me saqué los títulos sin pensar que quería entrenar. Pero un día ves al equipo de Cruyff y estás dentro del campo y ves que lo que te gusta es aquello que hacen ellos. En muchas etapas en el Racing los entrenadores eran muy defensivos. Nos metíamos atrás y el objetivo era evitar el desenso. Yo me aburría mucho. Cuando veía como jugaban aquí y que estabas 80 minutos detrás del balón y no la veías… ahí es donde empiezas a ver las tácticas y a darte cuenta de lo que te gusta".

Su paso por el fútbol playa: "Cuando me llamaron para jugar a fútbol playa no sabía ni como se jugaba. Cuando me explicaron las condiciones, que era en Miami, una semana, todo pagado incluso cobrando decidí apuntarme y fue maravilloso. Yo acababa de retirarme y ya tenía los títulos de entrenador pero no me apetecía mucho entrenar".