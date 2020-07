Setién: "No sé si seré el entrenador del Barcelona en la Champions, lo espero"

El técnico modifica su discurso sólo 24 horas después de haber dicho que "por supuesto que me veo aquí la próxima temporada".

Quique Setién ya no tiene nada claro su futuro. Donde el miércoles decía que "por supuesto que me veo entrenando al la próxima temporada" el cántabro ahora ya no es capaz de decir si será el técnico barcelonista después de que acabe el próximo domingo. Es decir, en la .

El discutido técnico azulgrana comentó que "espero ser el entrenador del Barcelona en la Champions pero no lo sé". Sí admitió que "estoy de acuerdo con Messi en algunas cosas". El rosarino había hablado instantes antes que Setién para pedir autocrítica "o perderemos ante el Napoli", lo cual cayó en la sala de prensa como un mensaje para la directiva de cara a la Champions League.

En este sentido, Setién comentó que "hay que hacer autocrítica y si no lo hacemos nos va a costar cualquier cosa que queramos hacer", y valoró que "hemos tratado de mejorar durante estos meses que hemos estado aquí, hay cosas que nos han costado y muchas que hemos hecho bien, todo se reduce al acierto, hoy el rival llegó tres veces y marcó dos goles, nosotros llegamos quince y no hemos acertado".