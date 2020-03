Setién: "Ganamos gracias al VAR pero es justo"

El cántabro lamenta "haber marcado solo una de las últimas catorce ocasiones" pero se muestra "contento" tras el 1 a 0 a la Real Sociedad.

REACCIONES

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa después de derrotar por 1 a 0 a la y recuperar, de forma provisional, el liderato.

Presión. "Sabíamos que iba a ser muy difícil porque la Real es un equipo extraordinario, bien trabajado y que hace muchas cosas bien, tiene buena salida de balón, es intenso y tiene jugadores con calidad que deciden bien, son el equipo más intenso de la Liga en lo físico y llevaban seis partidos sin perder, incluida una victoria en el Bernabéu; nos ha costado superar su presión pero cuando lo logramos pudimos generar peligro, luego en la segunda parte perdimos fe o confianza en lo que hacíamos y ellos se aprovecharon, estuvieron muy tranquilos mientras que nosotros nos desajustamos arriba y nos superaron las líneas, tuvimos que replegarnos rápido para luego entrar en una última fase positiva nuestra en la que pudo llegar algún otro gol a pesar de que teníamos jugadores ya cansados, tanto Gerard como Sergio acabaron muy cansados, igual que Martin, estoy contento de la victoria ante un gran equipo tras una derrota dolorosa".

Más equipos

Pitos al equipo. "No he percibido en absoluto falta de actitud, los jugadores eran conscientes de las dificultades que iban a encontrar y el equipo ha respondido bien, es verdad que tuvimos dificultades en la segunda parte pero el equipo no ha perdido la confianza en lo que estaba haciendo; la afición a veces no contempla la posibilidad de que el rival pueda manejar el partido como lo ha hecho la Real pero hay que tener en cuenta de que son un grandísimo equipo y nosotros hemos hecho muchas cosas bien, tuvimos más ocasiones que ellos y la victoria ha sido merecida".

Braithwaite. "Ha empezado francamente bien, sabíamos que nos iba a ayudar mucho ante un equipo tan atrevido pero que dejaba espacios atrás y ha salido bien, ha supuesto una amenaza permanente y ha sido seguro, ha gestionado bien el balón y nos ha ayudado mucho, se ha exigido mucho y estaba algo cansado tras el trabajo defensivo, estoy contento con su rendimiento y la perspectiva que ofrece en el futuro".

Piqué. "Ha vuelto a hacer un partido extraordinario, igual que en Madrid, está en un gran momento de forma y de confianza con y sin balón, es un futbolista que entiende muy bien las cosas, tiene experiencia y poso y nos permite tener a uno de los mejores centrales del mundo, el más completo seguro, también hablando, hoy le escuché y estuvo extraordinario".

Falta de confianza de De Jong. "A Frenkie le veo bien, es verdad que con él y con todos siempre habrá cosas que se pueden hacer mejor, es un chaval que nos da muchas cosas y ayuda mucho, quizá les exijamos la excelencia y eso no es fácil con un rival como el que teníamos enfrente, las características de nuestros jugadores no son de tener tanta intensidad y cuando nos superan nos hacen daño porque te debilitan, en general estoy contento con el rendimiento de Frenkie y de todos".

VAR. "Me hubiera gustado que Braithwaite hubiera metido la primera que tuvo y ganamos gracias a una revisión del VAR pero eso pasa en muchos partidos".

Supervivencia. "Veo al equipo bastante bien y no olvido cómo este rival ganó con claridad en el Bernabéu, generamos ocasiones como para aclarar mejor el partido, dependemos mucho del acierto pero en muchas fases del juego solemos ser superiores al rival aunque todos tienen algo que decir".

Fe. "Sin duda, y es lo más importante, a veces son rachas y no me gusta tener que insistir en las ocasiones que creamos, lo hicimos en el Bernabéu y hoy y en catorce ocasiones hemos marcado un solo gol, cuando tienes la suerte de cara las metes de cualquier manera y eso no está pasando, lo importante es generar ocasiones".

El artículo sigue a continuación

Defensa de la falta de Messi. "No está mal pero eso también conlleva riesgo porque si pasa el balón el portero lo tendrá difícil para ver el balón, hoy les dio resultado".

Ruido alrededor del equipo. "Insisto en que estamos centrados en el trabajo, el equipo y preparar bien los partidos, lo que pase fuera no nos afecta en el trabajo diario y venir con ganas, sabemos de sobra cómo funciona el mundo del fútbol y no hay que desgastarse en eso".

Afinar el equipo. "Siempre le doy mucho valor a los rivales y hay muchos que te van a complicar la vida porque hacen bien las cosas, se tiende a obviarlos cuando juegan contra o pero la realidad luego dice que no es tan fácil, ya llevamos una serie de años en los que cada vez hay más igualdad, la Real hoy tenía tres o cuatro jugadores que podrían estar en el Barcelona y esto complica mucho".