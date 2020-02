Setién: "Estoy de acuerdo con Messi pero hay opciones de ganar la Champions"

El técnico comparte la autocrítica del argentino pero apunta que "tenemos las mismas opciones que otros equipos".

Quique Setién ha comparecido este viernes para analizar la actualidad del antes de enfrentarse al este sábado en y también dio sus impresiones sobre el reciente fichaje de Martin Braithwaite para reforzar la delantera.

Las virtudes del Eibar: "Hay equipos muy intensos en la presión para intentar que no puedas salir con el balón desde atrás y debes estudiar cosas diferentes para contrarrestar al rival. Suponemos que el Eibar intentará apretar arriba y jugar en nuestro campo. Hemos trabajado esta semana proponiendo cosas para buscar soluciones a esto".

No está de acuerdo con Messi en no aspirar a la Champions: "Hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras... Yo he visto todos los años en los últimos veinte cómo se han ganado muchas Champions y tenemos las mismas opciones que otros equipos. Es cierto que no hay margen de errror y debemos mejorar cosas y hacerlas bien. No estamos contentos con todo pero creo que vamos creciendo poco a poco y alcanzando niveles que nos permitirán competir con todos".

Las polémicas de la directiva: "Hay muchas cosas que podéis pensar que nos afectan peor la realidad no es así porque estamos muy centrados en los temas futbolísticos. Tratamos que estas cosas no influyan en el equipo y os aseguro que no influye. Estamos centrados en ganar partidos, tratar de jugar bien y que nuestro público disfrute y lod emás nos afecta poco. Por supuesto que el vestuariuo da por bueno las explicaciones del presidente. Nos dijo lo mismo y yo ya no le di más vueltas y los capotanes tampoco. Es un tema que no nos ayuda a lo que nos interesa y lo dejamos al margen., Dieron las explicaciones oportunas y ya está".

Braithwaite: "Seguramente que veremos a Braithwaite en algún partido de titular. Iremos decidiendo, pero mañana sería un poco prematuro. Viene en un estado de forma perfecto pero hay conceptos que todavía dembemos explicarlos y debe aprender. pero stamos seguros de que nos ayudará mucho. Tenemos mucha fe en Braithwaite porque lo seguimos hace tiempo y sabemos lo que puede aportar. No solo por su calidad sino porque también le funciona muy bien la cabeza. Es posible que Braithwaite juegue mañana. Es un futbolista que se puede adaptar a jugar de punta y también en un lado. Lo iremos viendo, pero en cualquiera de esas dos posiciones podría ayudarnos".

El partido del Nápoles y su debut en Champions: "Es cierto que tengo en cuenta el partidos del Nápoles, pero primero queremos ganar este partido. Es posible que afecte a dos o tres jugadores, pero haremos un equipo para ganar mañana. Por supuesto que tengo mucha ilusión con el debut en la Champions, pero soy una persona tranquila y primero tenemos este partido y el Eibar y Mendilibar hacen las cosas muy biend esde hace muchos años".

Semana decisiva: "Estamos muy concienzados con este partido que nos queda antes de afrontar otros tres importantes; pero el primero es el Eibar y hemos tratado de mentalizarnos y afrontarlo como si fuera una final. Sumar los 3 puntos es vital porque no solo nos permitirá estará ahí sino que nos reforzará para lo que nos viene. Hay que hacer las cosas bien aunque pensemos que sserá fácil porque no lo va a ser".

Semana de trabajo: "Por supuesto que estas dos semanas (limpias) nos vino muy bien para trabajar más tranquilos y con más cargas, pero la exigencia ya al conozco. Que aquí es muy importante ganar todos los partidos y jugar bien. Esto es un proceso. Creo que el equipo ha jugado bien en muchos momentos en todos los partidos. Es cierto que no hemos ganado con claridad ninguno excepto en la Copa ante el pero tuvimos muchas opciones de marcar más goles y cada partido que pasa nos generan menos ocasiones".

¿Esperaba este entorno?: "He venido al mejor requipo del mundo o uno d e los mejores, así que habladme de cosas constructivas, a mí esto no me aporta nada. Yo me centro en mis jugadores, en convencerlos, en que lo que hablamos se plasme en el campo. Lo demás me afecta poco y percibo que a los jugadores tampoco (les afecta).

Lenglet y Umtiti, apercibidos: "No vamos a arriesgar a los dos, confío en los dos y es posible que aparezca esa tarjeta que les obligue a descansar, como a otros".

La convocatoria de Akieme: "La cantera está para algo. Si pro cualquier circunstancia pasara algo con Junior creo que el chaval está bastante preparado para ayudarnos".

Riqui Puig: "No me gusta referirme a un jugador en concreto porque hay muchos chicos que están compitiendo para estar con nosotros. No es fácil porque se miden a jugadores de mucho nivel. Riqui lo está haceindo muy bien y poniendo muchas ganas como el resto. Son futbolistas con un gran potencial y que en un momento dado puedan estar. Otra cosa es sacar a un profesional, que está jugando muy bien para que jueguen ellos. Si alguno de los de la primera plantilla se me relaja, seguramente jueguen los chavales. Y en casos de extrema necesidad, como el de Akieme, con ma's motivo".