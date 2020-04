Setién: "Arturo Vidal no tiene la calidad que otros futbolistas, pero lo compensa con otras virtudes"

El DT del Barcelona salió a hablar del volante chileno en medio de los rumores sobre una posible partida al Inter. "Nos ofrece y nos da muchas cosas".

El técnico del , Quique Setién, realizó una férrea defensa a Arturo Vidal, quien ha sumado críticas por parte de la prensa catalana debido a que, según indican, “no tiene el ADN” del conjunto catalán.

En una entrevista concedida a la radio RAC1, el entrenador del elenco blaugrana comentó las razones por las que bajo su mandato, el ex Bayern Munich ha tenido mayor continuidad, misma que no tuvo en la era de Ernesto Valverde, donde no pudo asentarse como titular indiscutido y apenas promedió 37,8 minutos por juego.

"Es verdad, quizás Vidal no tiene la calidad que otros futbolistas, pero lo compensa con otras virtudes, que nos vienen muy bien", aseguró el DT.

Y en la misma línea, indicó: "Ha habido partidos que hemos ganado con Arturo Vidal, jugando muy bien y eso hay que tenerlo en cuenta. Nos ofrece y nos da muchas cosas, al margen de que a alguien no le pueda gustar. Yo elijo según mi criterio y lo que creo conveniente por lo que veo".

Finalmente, y respecto a la opción de darle más protagonismo al hombre de La Roja cuando se reanude la competencia, suspendida a causa del Covid-19, Setién señaló que "no voy a pegarme con nadie, porque cada uno elige a los futbolistas que cree conveniente para ganar los partidos. Cuando elijo a uno u otro es porque creo que es lo mejor para ganar un partido", cerró.

Lo anterior llega en medio de los rumores de la prensa catalana que indican que el mediocampista de la Selección chilena abandonaría la Ciudad Condal cuando concluya la temporada en . De hecho, detallan, el oriundo de San Joaquín estaría acordando un contrato de tres años en el fútbol de , precisamente con .

Así, al menos, lo reveló Sport. “Barcelona está abierto a una salida y quiere incluirlo en la operación por Lautaro Martínez, pero el Inter se niega por ahora y solo intenta su fichaje por separado”. De este modo, podría regresar a la , liga en la que fue multicampeón con la .