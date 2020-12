Serra Ferrer en Goal: “Yo no vengo a desestabilizar, le debo un respeto al beticismo que piensa que soy útil”

El que fuera entrenador y vicepresidente deportivo presenta en la Junta de Accionistas de este lunes una alternativa a Ángel Haro y López Catalán.

Un despido con maneras poco afortunadas, una nueva plataforma, folios del despido que salen a la luz, duras declaraciones, rumores, desestabilización para unos, apoyo y ayuda para otros… Entre toda esa selva que emerge antes de la Junta General de Accionistas del Real Betis, que se celebra esta tarde, transita un tranquilo Lorenzo Serra Ferrer, ex vicepresidente deportivo de la entidad sevillana. Afirma que no viene con ánimo de revancha y sí para ayudar a la entidad en una situación que no es alarmante, como aseguró nada más aterrizó en , pero sí complicada. En plena guerra civil entre verdiblancos, Serra Ferrer responde a las preguntas de Goal.

Otra vez en una situación un tanto complicada para el . ¿Qué le ha llevado para coincidir con otros accionistas en ‘Es posible otro Betis’?

"Me mueve la ilusión que tengo, el sentir este apoyo de los béticos que me llaman y me invitan a volver a participar. Estas emociones son claves. A parte del beticismo que piensa que puedo ser útil, a esta gente le debo respeto y tengo que seguir creyendo y apoyando. También, al ver algunas decisiones que se han tomado, pienso que esta situación no puede seguir y tenemos que continuar la senda de la estabilidad y que los béticos se sientan más felices y orgullosos".

Muchos piensan que usted se mueve por venganza, por la manera que salió y que es la verdadera razón por la que se presenta con ‘Es posible otro Betis’.

"Ya se lo he dicho a otros compañeros tuyos. Procuro tener compañeros que me ayuden. El resentimiento, la revancha, el odio, no son buenos compañeros. No es este el motivo, tengo por compañeros la humildad, el agradecimiento, la lealtad. A la afición del Betis le debo esto y por eso me muevo".

Cuando recurrieron a usted para aquella Junta, usted era lo mejor y más beneficioso para el Betis y ahora es todo lo contrario. ¿Comprende el cambio de criterio?

"No lo sé. Yo no vengo a desestabilizar y no soy una persona conflictiva. No quiero entrar en este debate porque parece que quiero absorber el protagonismo, y nada más lejos de la realidad. Yo quiero venir a ver al Betis, sentarme en mi asiento que me corresponde desde hace 25 años y aún no me he sentado. Parece que les molesta todo de mí. Si voy a un sitio, porque voy a un sitio, si no voy es porque no le presto atención, si vengo, vengo a desestabilizar. Yo quiero dejar de ser esta persona porque no es mi intención, al contrario. Quiero ser un bético más que disfruta, que sufre y se alegra muchísimo cuando hay una situación puntual que valga la pena resaltar".

Dentro de todo lo que se dice o hace en el proceso previo a la Junta. Que le recuerden otras gestiones suyas en otros clubes, ¿cómo le ha sentado?

"Me parece feo que el Betis tenga que recurrir a otras gestiones que no saben qué es lo que pasó. Si quiere podemos hablar de otras etapas como la primera en el Betis, o la segunda o incluso la tercera en la que también aporté. Yo entiendo la crítica porque me ha hecho mejor, más fuerte, más precavido y a veces veo que la autocrítica solo es para unos y no para otros, no la entienden. Hoy la autocrítica es necesaria. Cuando trabajamos para el beticismo hay que ser más humildes y reflexivos, y sentarse más veces delante del espejo. Yo veo poca autocrítica, por no decir nula. Eso no ayuda al Betis, para crecer tiene que existir algo contrapeso para mejorar y superarte".

Anteponer la gestión económica o creer que la gestión económica está por delante de la deportiva, ¿es un error que se puede cometer en el Betis actual?

"Tienes que ir con mucho cuidado porque nada es igual en el fútbol y en la alta competición no está permitido relajarte. Ni en un partido, y si me apuras, ni en un entrenamiento está permitido bajar la guardia. Tomarte un respiro es imposible. Es, entrecomillas, una lucha continua y un aprendizaje continuo. Es un análisis continuado de pequeños detalles que sumados son muy buenos detalles. Pero claro, sin estar preparado a estos detalles no le das importancia. Y se cree que esto con el Big Data, con una base de datos muy amplia… pero a veces la tenemos solo para exhibir. Y esto no es cuestión de exhibir, es cuestión de estar muy fuerte mentalmente y como se dice vulgarmente, picar piedra, día a día, y no parar, y fuerte. La victoria es dos segundos, un respiro fantástico, mirar arriba si la alegría realmente ha calado al que tú quieres. Pero tú, al llegar a casa, tienes que pensar qué vas a hacer mañana, de qué manera vas a transmitir, de qué manera vas a tener al grupo humano y deportivo enchufado… y estas cosas se dejan a veces. Yo creo que por falta de conocimiento por decirlo políticamente correcto. Pero se pierde y se pierde mucho".

¿Qué opinión tiene sobre los folios que le presentaron y su contenido?

"Siento vergüenza por el Betis. Que alguien del club, como es la figura de un vicepresidente, se atreva a poner estas cosas en un papel y después decida filtrarlas. Es de un nivel muy ruin y me pone triste como bético pensar que esto pueda ser verdad.".

Cuando salió del club, muchos jugadores en sus redes sociales publicaron muestras de agradecimiento hacia usted. ¿Qué pensó?

"Aún sigo teniendo buena relación con ellos. Se agradece. Sin ánimo de polémicas, son muestras en las cuales los jugadores se sintieron cómodos cuando te acercabas, hablabas, hacías alguna reflexión. Tratabas de motivar, pero para el bien del jugador y para su rendimiento en el Betis. No para crear mal ambiente. O para rescatar de un conflicto o una situación puntual y buscar un punto de tranquilidad. Esto lo hacía pero no solo lo sabía el entrenador, sino otros jugadores, el capitán, tenía buena relación con el vestuario. Y con el entrenador hablaba siempre cuando al entrenador le apetecía hablar. Lo que yo no haría nunca es molestar, intervenir, meterme en una situación donde no es mi parcela, tengo suficiente experiencia para saberlo. O en los momentos malos estar al lado del futbolista para darle ánimos, valentía, para superar el momento débil de una mala actuación o una derrota. Esto es muy necesario y el jugador necesita de todo esto. Malo si no somos capaces de sentarnos a su lado y que el futbolista no sienta nada más que sentirse invadido por alguien que no le transmite nada. Esto es lo que tienen que pensar en estos momentos que yo creo que hay alguna situación que estorba más que suma".

¿Qué opinión tiene sobre el comunicado de Joaquín?

"Conozco bien a Joaquín y creo que ha habido algo por detrás. Pero yo le tengo un aprecio y un cariño enorme. Ahora él es accionista y ha decidido la continuidad y me parece respetable. No tanto emitir otros juicios de valor. A mí me conoce pero no a otras personas. Y sobre todo apuntar cosas del pasado. El pasado siempre te ayuda a mejorar, aunque sea a lo que no tienes que hacer. Y esto no está bien. Pero estos futbolistas, que son ídolos para la afición, merecen todo el respeto".

Que desde el club se diga que ‘Es posible otro Betis’ solo tiene a Serra Ferrer, ¿cómo le sienta?

"Todos son béticos. Algunos tienen unas ideas, otros otra, pero por esto no puede haber una idea de béticos buenos y béticos malos. Tenemos que tener un poco más de humildad porque sino siempre estaremos con la confrontación. Esto es amplio y es abierto, y es la riqueza. No cabe otra cuestión. Que quieren poner a Serra por intentar buscar a ver si lo tumbamos o ver si lo quitamos. Esto es una tontería. A mí lo que me gustaría es poder venir cada domingo, poder vivir en Sevilla, poder ir hasta a los entrenamientos. Esté o no esté en el club. Nada ni nadie me va a privar de seguir teniendo esta mentalidad".

Con esa última frase más o menos me ha respondido a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrirá con Serra si no gana?

"Mientras tenga posibilidades seré socio y mantendré las acciones y puedo seguir en esta dinámica. Depende de mí en exclusiva, no de lo que pueda decir una persona u otra".

Y si ganara. Dentro de la idea global que defiende ‘Es posible otro Betis’, en el caso hipotético de que todas las sensibilidades entraran en un consejo de administración. ¿Volvería a trabajar con Haro y Catalán?

"Por respeto a lo que representamos no puedes negar el diálogo a una persona pero el trabajo está sustentado en la confianza. Si esta no es mutua, verdadera, estamos actuando de mala manera y perjudicando al Betis. Hoy por hoy hay cosas muy difíciles de encajar, sobre todo con Josemi. Hemos visto las maneras, las formas y la humillación que siempre quiso hacer conmigo. Esta falta de respeto y trato, ya no como profesional sino como bético y accionista. Aquí hay un largo diálogo sincero para poner encima de la mesa sin duda".