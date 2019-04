Serios problemas en River: Armani, descartado para viajar a Brasil por un desgarro

El arquero sintió dolores en su pierna izquierda durante el partido ante Talleres y este lunes se confirmó la lesión muscular en el isquiotibial.

Franco Armani trajo una pésima noticia para River este lunes, a pocas horas de viajar a para enfrentar a Inter de Porto Alegre. Después de presentarse para entrenar pero hacerlo de manera diferenciada por un dolor muscular, se sometió a los estudios de rigor y se confirmó el desgarro en el isquiotibial izquierdo que lo deja fuera de competencia por tres semanas.

Durante el segundo tiempo del triunfo 2-0 del Millonario sobre Talleres, el arquero evidenció una molestia en la cara posterior del muslo izquierdo que no le permitió completar el partido con normalidad. Pese a que se lo notaba dolorido, el ex- no fue reemplazado y se quedó, como pudo, bajo los tres postes hasta el final del partido. Un rato después de la finalización del mismo, el primer parte médico confirmó una molestia muscular en el isquiotibial derecho.

Y aunque en el club creían que no se trataba de nada serio y el propio Armani intentó bajar la preocupación tras el encuentro ("se me endureció un poco el posterior en una jugada del segundo tiempo, calculo que no es nada grave"), este lunes el arquero llegó a la práctica con molestias y finalmente se decidió que se realice la resonancia que confirmó la pésima novedad.

De esta forma, el Muñeco ya debe pensar en Germán Lux para afrontar el duelo contra los Gaúchos y lo que viene en las próximas semanas, ya que el dueño del arco riverplatense podría reaparecer recién en la penúltima fecha del Grupo A, el 24 de abril contra en .